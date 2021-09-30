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«Талибан» отвечает президенту Таджикистана: «Он 27 лет у власти… и обвиняет нас в недемократичности?»

Правительство Исламского Эмирата Афганистана в лице официального представителя движения «Талибан» Инамуллы Самангани раскритиковал президента Таджикистана Эмомали Рахмона за недостаток демократии в стране.


Инамулла Самангани

Об этом сообщает Haqqin.az со ссылкой на «Sputnik Таджикистан».

«Он президент уже 27 лет, будет им еще шесть лет и после этого, может быть, останется в должности президента. В его стране до выборов допущены пять партий, все из которых — проправительственные, и этот уважаемый человек будет давать советы о проведении выборов в Афганистане», — заявил Самангани.

Ранее другой представитель правительства Исламского Эмирата Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны.
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