«Талибан» отвечает президенту Таджикистана: «Он 27 лет у власти… и обвиняет нас в недемократичности?»
Правительство Исламского Эмирата Афганистана в лице официального представителя движения «Талибан» Инамуллы Самангани раскритиковал президента Таджикистана Эмомали Рахмона за недостаток демократии в стране.
Инамулла Самангани
Об этом сообщает Haqqin.az со ссылкой на «Sputnik Таджикистан».
«Он президент уже 27 лет, будет им еще шесть лет и после этого, может быть, останется в должности президента. В его стране до выборов допущены пять партий, все из которых — проправительственные, и этот уважаемый человек будет давать советы о проведении выборов в Афганистане», — заявил Самангани.
Ранее другой представитель правительства Исламского Эмирата Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны.
09:23 30/09/2021
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