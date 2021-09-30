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Саркози могут приговорить к шести месяцам реального лишения свободы, пишет RFI.





По версии следствия, команда Николя Саркози потратила на проигранную предвыборную кампанию 43 миллиона евро. Это почти в два раза больше разрешенного порога. Для того, чтобы скрыть допущенные нарушения, права партия «Союз за народное движение» (теперь – Республиканцы) выдали расходы на организацию митингов и других событий за траты на партийные мероприятия. Часть чеков за оказанные услуги и вовсе пропали, уверена сторона обвинения. Сопровождением кампании Саркози занималась пиар-фирма Bygmalion.





Сторонникам Саркози и самому бывшему главе государства предъявили обвинения в подлоге, мошенничестве и растрате. Максимальное наказание – четыре года условного срока – грозит бывшему администратору правой партии Эрику Сезари. Для самого Саркози попросили год лишения свободы – и лишь половина из этого срока условно.



