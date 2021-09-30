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Сегодня в Париже вынесут приговор Николя Саркози по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании

В Париже в четверг, 30 сентября, вынесут новый приговор экс-президенту Франции Николя Саркози по так называемому делу Bygmalion. Политика и еще 13 человек обвиняют в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года.

Фото из открытых источников

Саркози могут приговорить к шести месяцам реального лишения свободы, пишет RFI.

По версии следствия, команда Николя Саркози потратила на проигранную предвыборную кампанию 43 миллиона евро. Это почти в два раза больше разрешенного порога. Для того, чтобы скрыть допущенные нарушения, права партия «Союз за народное движение» (теперь – Республиканцы) выдали расходы на организацию митингов и других событий за траты на партийные мероприятия. Часть чеков за оказанные услуги и вовсе пропали, уверена сторона обвинения. Сопровождением кампании Саркози занималась пиар-фирма Bygmalion.

Сторонникам Саркози и самому бывшему главе государства предъявили обвинения в подлоге, мошенничестве и растрате. Максимальное наказание – четыре года условного срока – грозит бывшему администратору правой партии Эрику Сезари. Для самого Саркози попросили год лишения свободы – и лишь половина из этого срока условно.

Николя Саркози предстал перед судом в Париже летом этого года. Он отрицал, что был в курсе на ушений и обвинил Bygmalion в незаконном обогащении. Подробнее о деле и слушаниях читайте в материалах RFI.

Напомним, 1 марта Николя Саркози уже приговорили к реальному лишению свободы по так называемому «делу о прослушках». Однако за решетку он не отправился. После приговора 29 сентября Саркози ждет еще один судебный процесс о возможном ливийском финансировании его кампании.
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