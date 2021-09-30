— Вы прогнозируете, что рано или поздно, в ближайшие месяцы или, может быть, год-два Лукашенко станет губернатором одного из российских регионов, в Беларуси, конечно? Или все-таки Путин не ставит себе задачу проглотить Минск, чтобы Беларусь стала частью большой России?





— Путин, естественно, ставит себе такую задачу, он давно уже ставит такую задачу, он ставит больше 20 лет эту задачу. Но Лукашенко ставит себе другую задачу. Его задача – проглотить Россию и стать губернатором России.





Собственно, для этого он и подписывал Союзный договор в 1999 году в надежде на то, что слабый, больной, уходящий Ельцин освободит место для него. Поэтому между двумя диктаторами идёт такая гонка: кто быстрее уйдет, соответственно, у кого появится возможность занять соответствующее место.





Путин ждёт того, когда Лукашенко ослабеет настолько, что позволит трансформировать позицию президента Беларуси в нечто подобное позиции Рамзана Кадырова в Чечне. То есть Лукашенко будет находиться в Минске, управлять этой территорией, но тем не менее в рамках так называемого Союзного государства.





А господин Лукашенко ждёт, когда что-то произойдет с Путиным, когда уйдет Путин, и тогда у него, как у руководителя одной из составных частей Союзного государства, появятся возможности и претензии на трон в Кремле.





И вот в увлекательной гонке между двумя диктаторами – кто первый уйдёт — проходит у них время и взаимные препирательства относительно того, ка ой там налоговый маневр, какие там ставки, кто кого субсидирует, сколько там «дорожных карт» подписано и сколько должно быть. Потому что у каждого есть свой интерес в продолжении этого «марлезонского балета».





— Много говорили о крахе белорусской экономики. Но некоторые эксперты говорят, что вполне сносно чувствует себя режим. Тем более что Россия всё время подпитывает соседа деньгами. И никакой гибели промышленности нет. Это правда?





— Беларусь в течение полутора десятилетий получала дотации из России в размере от 10 до 15% своего валового внутреннего продукта. Сейчас объемы дотаций снижены, они составляют от 4 до 7% белорусского ВВП. Много это или мало?





С одной стороны, это, казалось бы, не очень много, с другой стороны, без этой подпитки какая-то часть экономики и промышленности Беларуси оказалась бы в состоянии банкротства. Дело в том, что Беларусь за последние 30 лет не существовала как экономически независимое государство, полностью экономически независимое, которое могло бы приобретать, например, энергоресурсы на мировом рынке. Поэтому реальная конкурентоспособность в целом этой экономики в настоящее время неизвестна.





— Западные санкции бьют по экономике?





— Безусловно.





— Но мы не слышим, чтобы народ голодал и страдал.





— Падение жизни в Беларуси очень существенно в течение последнего года.





(…)





— Что сдерживает Путина от того, чтобы двинуть войска?





— Он действует всеми инструментами так называемых гибридных (или не гибридных) войн, начиная с вооруженных сил до пропаганды, от экономических средств до дипломатических – всё, что угодно.





Но, видимо, его сильно отвлекли события в Афганистане. Мы видим, что последние два месяца Путин занимается почти нон-стоп проблемами Афганистана и Средней Азии, его союзников из Средней Азии. Возможно, именно то, что произошло в Афганистане, существенно повлияло на планы осуществления операции в отношении Украины и Беларуси в этом году.





— Но эта задача никуда не делась, вопрос времени.





— Безусловно.





— А Запад может повлиять на эту историю? Или Путину Запад не указ?





— Нет, Запад может, если бы он захотел это сделать. У Запада есть большие возможности для поддержки Украины — и военной, и экономической, и политической. По крайней мере, нынешняя администрация Соединенных Штатов не хочет оказывать такую помощь.





И ещё: конечно, Запад может оказать соответствующую помощь не только Украине, но и Беларуси. Потому что при прочих равных условиях Беларусь оказывается более слабым звеном в этой системе.





Украина может себя защищать и готова защищать, и собирается защищать, и Украина на уровне правительства, на уровне властей, на уровне общества не собирается сдаваться. Гораздо более тяжелая ситуация в Беларуси.