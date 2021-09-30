Илларионов: «Задача Лукашенко — проглотить Россию и стать ее губернатором»
Российский экономист Андрей Илларионов в интервью Радио Свобода — об «увлекательной гонке между двумя диктаторами» и реальности российского военного вторжения.
Фото DELFI/Šarūnas Mažeika
— Вы прогнозируете, что рано или поздно, в ближайшие месяцы или, может быть, год-два Лукашенко станет губернатором одного из российских регионов, в Беларуси, конечно? Или все-таки Путин не ставит себе задачу проглотить Минск, чтобы Беларусь стала частью большой России?
— Путин, естественно, ставит себе такую задачу, он давно уже ставит такую задачу, он ставит больше 20 лет эту задачу. Но Лукашенко ставит себе другую задачу. Его задача – проглотить Россию и стать губернатором России.
Собственно, для этого он и подписывал Союзный договор в 1999 году в надежде на то, что слабый, больной, уходящий Ельцин освободит место для него. Поэтому между двумя диктаторами идёт такая гонка: кто быстрее уйдет, соответственно, у кого появится возможность занять соответствующее место.
Путин ждёт того, когда Лукашенко ослабеет настолько, что позволит трансформировать позицию президента Беларуси в нечто подобное позиции Рамзана Кадырова в Чечне. То есть Лукашенко будет находиться в Минске, управлять этой территорией, но тем не менее в рамках так называемого Союзного государства.
А господин Лукашенко ждёт, когда что-то произойдет с Путиным, когда уйдет Путин, и тогда у него, как у руководителя одной из составных частей Союзного государства, появятся возможности и претензии на трон в Кремле.
И вот в увлекательной гонке между двумя диктаторами – кто первый уйдёт — проходит у них время и взаимные препирательства относительно того, ка ой там налоговый маневр, какие там ставки, кто кого субсидирует, сколько там «дорожных карт» подписано и сколько должно быть. Потому что у каждого есть свой интерес в продолжении этого «марлезонского балета».
— Много говорили о крахе белорусской экономики. Но некоторые эксперты говорят, что вполне сносно чувствует себя режим. Тем более что Россия всё время подпитывает соседа деньгами. И никакой гибели промышленности нет. Это правда?
— Беларусь в течение полутора десятилетий получала дотации из России в размере от 10 до 15% своего валового внутреннего продукта. Сейчас объемы дотаций снижены, они составляют от 4 до 7% белорусского ВВП. Много это или мало?
С одной стороны, это, казалось бы, не очень много, с другой стороны, без этой подпитки какая-то часть экономики и промышленности Беларуси оказалась бы в состоянии банкротства. Дело в том, что Беларусь за последние 30 лет не существовала как экономически независимое государство, полностью экономически независимое, которое могло бы приобретать, например, энергоресурсы на мировом рынке. Поэтому реальная конкурентоспособность в целом этой экономики в настоящее время неизвестна.
— Западные санкции бьют по экономике?
— Безусловно.
— Но мы не слышим, чтобы народ голодал и страдал.
— Падение жизни в Беларуси очень существенно в течение последнего года.
(…)
— Что сдерживает Путина от того, чтобы двинуть войска?
— Он действует всеми инструментами так называемых гибридных (или не гибридных) войн, начиная с вооруженных сил до пропаганды, от экономических средств до дипломатических – всё, что угодно.
Но, видимо, его сильно отвлекли события в Афганистане. Мы видим, что последние два месяца Путин занимается почти нон-стоп проблемами Афганистана и Средней Азии, его союзников из Средней Азии. Возможно, именно то, что произошло в Афганистане, существенно повлияло на планы осуществления операции в отношении Украины и Беларуси в этом году.
— Но эта задача никуда не делась, вопрос времени.
— Безусловно.
— А Запад может повлиять на эту историю? Или Путину Запад не указ?
— Нет, Запад может, если бы он захотел это сделать. У Запада есть большие возможности для поддержки Украины — и военной, и экономической, и политической. По крайней мере, нынешняя администрация Соединенных Штатов не хочет оказывать такую помощь.
И ещё: конечно, Запад может оказать соответствующую помощь не только Украине, но и Беларуси. Потому что при прочих равных условиях Беларусь оказывается более слабым звеном в этой системе.
Украина может себя защищать и готова защищать, и собирается защищать, и Украина на уровне правительства, на уровне властей, на уровне общества не собирается сдаваться. Гораздо более тяжелая ситуация в Беларуси.
Источник: Салідарнасць
09:01 30/09/2021
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