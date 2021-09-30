В нашей стране более 700 политзаключённых / @viasna96





Правозащитные организации считают их дела политически мотивированными и требуют освобождения, сообщает Еврорадио со ссылкой на лишенный аккредитации spring96.org.





Хорошкевич приговорён к 4 годам заключения в исправительной колонии за "оскорбление представителя власти" и "групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок", а Богдан приговорён за "клевету в отношении президента" и за "оскорбление президента". Бычковского и Подреза взяли под стражу: уголовные дела возбудили за передачу данных представителей силовых ведомств телеграмм-каналу.





В Беларуси уже насчитывается 706 политзаключённых.