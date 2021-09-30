Фото: Facebook Ольги Белевцовой

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» выразила заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ольга Белевцова.





Комментируя инициативу Конституционной комиссии о вынесении вопроса о смертной казни на референдум в Беларуси, политик подчеркнула, что в принципе скептически относится к предложениям КС.





«Конституционная комиссия - это временный орган, который был создан для выработки предложений по изменению Конституции. Правом инициировать референдум не обладает. Поэтому и отношение к таким заявлением соответствующее – никакое», - пояснила она.





В то же время, по мнению Белевцовой, вопрос об отмене смертной казни в Беларуси должен решаться политиками, так как сам по себе он является культурным и эмоциональным.





«Выносить этот вопрос на референдум сейчас тем более нельзя, когда люди разделены, озлоблены и в общих неудачах обвиняют друг друга», - подчеркнула она.





Тем не менее Белевцова считает приостановку применения смертной казни лучшим решением этого вопроса в сегодняшних реалиях.





Напомним, накануне стало известно о том, что вопрос об отмене смертной казни в Беларуси может быть вынесен отдельно на референдум.









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