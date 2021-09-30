Зампред ОГП: Выносить вопрос о смертной казни на референдум сейчас не время
В условиях разрозненности в белорусском обществе вынесение вопроса об отмене смертной казни на референдум в Беларуси не представляется правильным.
Фото: Facebook Ольги Белевцовой
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» выразила заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ольга Белевцова.
Комментируя инициативу Конституционной комиссии о вынесении вопроса о смертной казни на референдум в Беларуси, политик подчеркнула, что в принципе скептически относится к предложениям КС.
«Конституционная комиссия - это временный орган, который был создан для выработки предложений по изменению Конституции. Правом инициировать референдум не обладает. Поэтому и отношение к таким заявлением соответствующее – никакое», - пояснила она.
В то же время, по мнению Белевцовой, вопрос об отмене смертной казни в Беларуси должен решаться политиками, так как сам по себе он является культурным и эмоциональным.
«Выносить этот вопрос на референдум сейчас тем более нельзя, когда люди разделены, озлоблены и в общих неудачах обвиняют друг друга», - подчеркнула она.
Тем не менее Белевцова считает приостановку применения смертной казни лучшим решением этого вопроса в сегодняшних реалиях.
Напомним, накануне стало известно о том, что вопрос об отмене смертной казни в Беларуси может быть вынесен отдельно на референдум.
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08:18 30/09/2021
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