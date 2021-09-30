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В арабском мире впервые премьер-министром стала женщина. Она возглавила правительство Туниса

Президент Туниса Каис Саид назначил премьер-министром Найлу Буден Ромдан. Она стала первой женщиной в истории страны и арабского мира, которая возглавила правительство.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mosaique FM.

Найла Буден Ромдхан в ближайшие дни должна представить кандидатуры министров нового правительства Туниса.

Президент страны подчеркнул важность борьбы будущего нового правительства с коррупцией.

"Мы будем работать вместе в будущем с твердой волей и решимостью, чтобы искоренить коррупцию и хаос, которые проникли в государство. Есть честные и правдивые люди, работающие день и ночь, но есть и те, кто отличается от них", - заявил Саид.

Отметим, что Наджла Буден Ромдан с 2011 года работала в Министерстве высшего образования и научных исследований Туниса. В последнее время руководила реализацией ряда программ, в том числе по линии Всемирного банка.

 
 
 
 
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