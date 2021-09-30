



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mosaique FM.





Найла Буден Ромдхан в ближайшие дни должна представить кандидатуры министров нового правительства Туниса.





Президент страны подчеркнул важность борьбы будущего нового правительства с коррупцией.





"Мы будем работать вместе в будущем с твердой волей и решимостью, чтобы искоренить коррупцию и хаос, которые проникли в государство. Есть честные и правдивые люди, работающие день и ночь, но есть и те, кто отличается от них", - заявил Саид.





Отметим, что Наджла Буден Ромдан с 2011 года работала в Министерстве высшего образования и научных исследований Туниса. В последнее время руководила реализацией ряда программ, в том числе по линии Всемирного банка.











