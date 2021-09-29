"У нас в Конституционной комиссии по вопросу перераспределения полномочий полный консенсус. Мы предложили (то, что сейчас закреплено в проекте) часть полномочий, связанных с формированием правительства, передать руководителю правительства. Часть полномочий, связанных с большим влиянием на государственные процессы, передать Палате представителей, Совету Республики", - рассказал Юрий Воскресенский.