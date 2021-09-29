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В проекте новой Конституции полномочия по формированию правительства закреплены за премьер-министром

Об этом рассказал директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил", член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"У нас в Конституционной комиссии по вопросу перераспределения полномочий полный консенсус. Мы предложили (то, что сейчас закреплено в проекте) часть полномочий, связанных с формированием правительства, передать руководителю правительства. Часть полномочий, связанных с большим влиянием на государственные процессы, передать Палате представителей, Совету Республики", - рассказал Юрий Воскресенский.
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