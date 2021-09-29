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В КГБ Беларуси заявили о прекращении деятельности "экстремистской сети"

В КГБ Беларуси заявили о прекращении деятельности "организованной экстремистской сети". Имеется в виду созданная весной 2021-го инициатива "Рабочы Рух", ряд участников которой недавно были задержаны.

КГБ — о "Рабочым Руху" / ctv.by

"Установлено, что представители актива этого движения, находящиеся в основном за рубежом, осуществляли подборку, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к данным ограниченного характера", — заявил в эфире телеканала СТВ заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек. Его цитирует euroradio.fm

По словам Бычека, людей втягивали в "радикальную деятельность" и формировали "законспирированную сеть ячеек", для чего использовали телеграмм-канал и секретные чаты. Представитель КГБ утверждает, что эта деятельность происходила "при содействии и под контролем иностранных спецслужб".

Ранее стало известно, что аресты представителей стачкомов крупных предприятий стали результатом работы человека, который сотрудничал с КГБ. Когда это удалось выяснить, часть активистов выехала за границу, задержали тех, кто остался (они признаны политзаключёнными).
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