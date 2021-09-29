В тот день в суде Молодеченского района Павла Пескова и Владислава Евстигнеева осудили по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса за сопротивление сотрудникам ОМОНа во время потасовки с силовиками на акции 19 июня, на которой омоновец достал пистолет. Судья Виктория Полещук наказала их лишением свободы в колонии общего режима: Павла Пескова — на три года и три месяца, а Владислава Евстигнеева — на три года. Сейчас Павел отбывает наказание в бобруйской колонии, а Владислав — в новополоцкой. 29 сентября прошлого года количество политзаключенных в Беларуси составляло 73 человека, за год это количество выросло почти в десять раз.

Сколько человек осудили по уголовным "протестным" статьям, сколько отправили в колонии, самые суровые приговоры за год — "Весна" приводит цифры уголовного политического преследования за год.





За год по "политическим" статьям осудили 945 человек

В течение этого года основным видом репрессий стало уголовное преследование граждан, открыто выразившим свою гражданскую позицию и несогласие с властью. До сих пор ежедневно по всей Беларуси продолжается волна задержаний по уголовным делам, заведенным в связи с реализацией гражданами своих основных прав и свобод в ходе президентской избирательной кампании в прошлом году. Всего, по данным силовых ведомств, с августа 2020 года в Беларуси возбуждено 4691 уголовное дело в связи с событиями, связанными с акциями протеста.





По данным правозащитного центра "Весна", за год белорусские суды осудили по политическим уголовным статьям минимум 945 человек. Из них 158 женщин и 787 мужчин. За этот год за участие в протестах осудили 17 несовершеннолетних, из них 11 были приговорены к лишению свободы в воспитательных колониях для несовершеннолетних, остальных — к "химии", "домашней химии". Суды Беларуси за этот год лишили свободы почти половину из всех осужденных — 439 человек, ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа ("химию") присудили 234 человекам, к "домашней химии" осудили 232 человек, наказали штрафом 12 человек, арестовали 23 человек и только одному человеку в качестве наказания избрали принудительную меру воспитательного характера.





По самым "репрессивным" статьям осужден 731 человек

Самыми распространенными статьями Уголовного кодекса, которые использовались властями в репрессивных целях против белорусов, стали ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в их), ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках), ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст. 369 УК (оскорбление представителя власти). Всего по этим статьям был осужден 731 человек.





Суды не реагируют на заявления обвиняемых о жестоком и бесчеловечном обращении, пытках, давлении и принуждении к даче показаний на этапе предварительного расследования. Судьи выносят обвинительные приговоры, основываясь на показаниях, полученных насильственным путем с нарушением установленного порядка.

10-18 лет колонии — самые суровые приговоры за год

В Беларуси за последнее время были вынесены восемь самых суровых приговоров, в том числе экс-кандидату в президенты, бывшему военнослужащему, адвокату и главе избирательного штаба Виктора Бабарико — их лишили свободы сроком от 10 до 18 лет. Все осужденные признаны правозащитниками политическими заключенными:





адвоката Максима Знака,брестчанина Александра Кордюкова и минчан Александра Троцкого и Егора Михайлова лишили свободы в колонии в условиях усиленного режима сроком на 10 лет;

главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и инженера Тихона Осипова осудили на 11 лет колонии в условиях общего и усиленного режима соответственно;

экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико — к 14 годам колонии усиленного режима;

бывшего капитана Генштаба Вооруженных Сил Дениса Урада приговорили к 18 годам лишения свободы в условиях усиленного режима.



