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Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля

В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа.

Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля
В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа.

Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид говорил, что взявшее власть в стране движение "Талибан" планирует в следующем году сформировать комиссию для разработки новой конституции.


Согласно заявлению министерства юстиции временного правительства страны, и.о. главы ведомства заявил на встрече с послом Китая в Афганистане, что последний будет использовать конституцию, которая была в стране при последнем короле, исключения составят положения, противоречащие шариату, пишет РИА Новости
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