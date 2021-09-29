Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля

В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-Шаха, заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа.





Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид говорил, что взявшее власть в стране движение "Талибан" планирует в следующем году сформировать комиссию для разработки новой конституции.









Согласно заявлению министерства юстиции временного правительства страны, и.о. главы ведомства заявил на встрече с послом Китая в Афганистане, что последний будет использовать конституцию, которая была в стране при последнем короле, исключения составят положения, противоречащие шариату, пишет РИА Новости



