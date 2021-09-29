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На Цепкало завели еще одно уголовное дело. Он прокомментировал вчерашнюю трагедию - убийства в Минске

В отношении Валерия Цепкало возбуждено еще одно уголовное дело — за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности.

Он прокомментировал ситуацию с убитым Зельцером и сотрудником КГБ.


Сообщается, что Цепкало 29 сентября этого года разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ «примером того, как надо бороться» для всех жителей Республики Беларусь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса.
nashaniva.com
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