На Цепкало завели еще одно уголовное дело. Он прокомментировал вчерашнюю трагедию - убийства в Минске
В отношении Валерия Цепкало возбуждено еще одно уголовное дело — за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности.
Он прокомментировал ситуацию с убитым Зельцером и сотрудником КГБ.
Сообщается, что Цепкало 29 сентября этого года разместил в интернете видеозапись, в которой назвал убийство сотрудника КГБ «примером того, как надо бороться» для всех жителей Республики Беларусь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса.
18:18 29/09/2021
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