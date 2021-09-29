Вот в чем белорусским властям не откажешь, так это в пренебрежении всякими бессмысленными условностями и ложно-буржуазными правилами приличия. И это в общем правильно, – пишет автор канала.





Потому что какие тут приличия? После того как в стране уже стало не до законов, никого не удивишь конституцией, которая не должна допустить к власти граждан с сомнительной лояльностью.





Хотя, конечно, исключить всех сомнительных граждан из условных электоральных кампаний технически все-таки немного сложновато. Не говорю, что это совсем уже невозможно.





Но как ты ни настраивай конституционную реформу, а риски, что враги просочатся через ситечко, все равно остаются. В конце концов, если уж власти не до законов, то ее враги тоже могут позволить себе игнорировать некоторые нормы конституционного права.





В общем, мне кажется, что обещания обустроить конституцию так, чтобы власть не досталась врагам власти, рассчитаны больше на свидетелей стабильности.





Потому что свидетели стабильности, судя по всему, никаких восторгов по поводу конституционных перемен не испытывают. А совсем наоборот, испытывают некоторую неуверенность в стабильности своего будущего. Вот их надо было успокоить, чтобы не допустить внезапных разрывов лояльности.





И еще меньше, чем свидетели стабильности, конституционную реформу хочет ее главный заказчик. Потому что и референдум проводить боязно и транзитировать не хочется ни в какую сторону.





Но, видимо, не зависящие от белорусских властей внешние обстоятельства сложились уже таким образом, что обещанное надо выполнять. Или, по крайней мере, опять пообещать, что выполнишь. Потому что, когда занимаешься неприятным для себя делом, нет ничего лучшего грамотно организованной прокрастинации.





Но бывают такие обстоятельства, когда прокрастинация до добра не доводит. И мне кажется, это как раз тот случай. Потому что как ни крути, а прироста стабильности в стране не наблюдается. И чем дальше, тем менее благоприятными для электоральных кампаний будут сопутствующие социально-экономические обстоятельства.





С одной стороны, старые санкции с каждым днем все больше стимулируют экономику к процветанию, а с другой – новые на подходе. Причем, белорусские власти сами очень стараются, чтобы о них не забыли.





И, что характерно, все выглядит так, что стимулирующие эффекты санкций скоро станут самой меньшей проблемой для белорусской стабильности. Потому что по нынешним временам главный фактор, угрожающий стабильности, – это белорусские власти.





Вот чем больше у них успехов в охоте на террористов, экстремистов и шпионов, тем хуже себя чувствует белорусская стабильность. И если за неделю сначала сообщают о поджоге тира, потом учебной базы, а потом о перестрелке с фатальным исходом в квартире, то очевидно, что со стабильностью что-то не так.





Уже даже не так важны конкретные обстоятельства случившегося. Важен сигнал, который получает общество. И это на самом деле очень простой сигнал – никакой стабильности с текущей властью не будет.





А это очень сомнительный сигнал, если ты хочешь обеспечить хотя бы иллюзию лояльности во время любого рода электоральных кампаний.





Сигнал, что закручивание гаек приближается уже к той стадии, когда начинает срывать резьбу".