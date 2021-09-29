Норвежские эксперты говорят об очень высоких шансах Тихановской на Нобелевскую премию мира
Большие шансы на нынешнюю премию также у Греты Турнберг и "Репортеров без границ".
Светлана Тихановская во время визита в США
Норвежские эксперты, которые ранее правильно предсказывали результаты Нобелевской премии, называют демократического лидера беларусов Светлану Тихановскую одной из наиболее вероятных лауреаток Нобелевской премии мира.
"Это будет премия, которая найдет отклик во всем мире", - сказал Рейтерс директор Института исследований проблем мира в Осло Хенрик Урдал.
Также эксперты считают, что большие шансы на нынешнюю премию у Греты Турнберг и "Репортеров без границ".
16:11 29/09/2021
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