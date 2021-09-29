Светлана Тихановская во время визита в США





Норвежские эксперты, которые ранее правильно предсказывали результаты Нобелевской премии, называют демократического лидера беларусов Светлану Тихановскую одной из наиболее вероятных лауреаток Нобелевской премии мира.





Хенрик Урдал. "Это будет премия, которая найдет отклик во всем мире", - сказал Рейтерс директор Института исследований проблем мира в Осло





Также эксперты считают, что большие шансы на нынешнюю премию у Греты Турнберг и "Репортеров без границ".