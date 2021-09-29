"В настоящее время торговый блок комиссии ведет активную работу по согласованию со сторонами проекта перечня возможных мер реагирования на экономическое давление, оказываемое третьими странами на государства союза. Главам государств планируется представить меры, которые получат максимальную поддержку государств-членов", - сказала Малкина в среду журналистам.





По ее словам, речь идет о согласованном применении ответных мер в целях защиты экономических интересов ЕАЭС.





"В наибольшей степени все предложенные меры поддерживает Республика Беларусь, которая сейчас испытывает серьезное давление со стороны США, Евросоюза и Великобритании", - добавила Малкина.





Она также сообщила, что до конца года планируется провести две встречи президентов стран ЕАЭС.





"Заседания Высшего Евразийского экономического совета запланированы на 14 октября в Минске и 10 декабря в Алматы. По предложению армянской стороны заседание Евразийского межправительственного совета состоится в ноябре в Ереване, дата в настоящее время согласовывается", - сказала представитель ЕЭК.







