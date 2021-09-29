Трагедия, произошедшая в Минске 28 сентября, всколыхнула белорусское общество. Многие аналитики называют перестрелку и гибель людей страшным, но, увы, закономерным итогом масштабных репрессий, развернутых властями против собственных граждан.





Андрей Поротников в интервью «вопросов о произошедшем пока больше, чем ответов. Специалист по проблемам безопасности, руководитель аналитического центра Belarus Security Blogв интервью « Салiдарнасцi » отмечает, что показанное в эфире госканалов не похоже ни на какую «спецоперацию», и говорит, что





Вопрос первый. Нам говорят, что это были сотрудники КГБ, отрабатывавшие адреса, по которым могли находиться люди, причастные к террористической деятельности. Почему, стуча в дверь квартиры, где находился Зельцер и требуя открыть, они представлялись сотрудниками милиции? Они кричали не «КГБ, откройте!», а «Милиция, откройте!». Зачем – хотели «перевести стрелки на какое-то другое ведомство? Чего они опасались или стеснялись?





Вопрос второй. То, что это не простые КГБшники, было понятно уже по оружию, которое у них было при себе. Сегодня, некоторое время назад, появилась информация – неофициальная, но нет оснований ей не верить – о том, что погибший был сотрудником группы «Альфа». Но хотелось бы официально услышать, действительно ли на месте событий работало подразделение «Альфа» и какая была необходимость направлять именно их и именно на этот адрес.





Вопрос третий. Если отрабатывалась антитеррористическая тематика, почему участники операции не были экипированы надлежащим образом: бронежилеты, баллистические шлемы, щиты – так, как это, в принципе, должно было бы быть, если люди подозревали, что работают по особо опасным вооруженным преступникам? Ничего этого не было.





Создается впечатление, что их просто кинули на отработку адресов для запугивания тех, кого могли считать нелояльными режиму, и никто из сотрудников не ожидал по этому адресу какого-либо серьезного сопротивления.





Вопрос четвертый. На том видео, которое было представлено официально, мы слышим не меньше одного выстрела из ружья и не меньше пяти выстрелов из пистолета. При этом на записи видно, что сотрудник КГБ, который, как позже сообщили, погиб, оседает в коридоре на пол и у него спина в крови. Пулевые ранения из каких видов оружия он получил в этой ситуации? И которое из них привело к его смерти?





Сейчас то, что представляют как «спецоперацию», сопровождающуюся очевидным риском для жизни и здоровья, выглядит совершенно не так, как должно было бы. Были задействованы не простые, не рядовые сотрудники КГБ – они знают, как действовать в подобных условиях, у них есть соответствующая экипировка, соответствующие инструкции, они обучены… В данном случае ничего этого не было.





Достоверно, по словам эксперта, можно утверждать только одно: в две белорусские семьи пришло горе.





– Все остальное – это тарахтение пропаганды, – резюмирует Андрей Поротников в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi».





– Может ли эта трагедия, как бы ни цинично это звучало, быть использована властями – например, для изымания охотничьего оружия, в целом для усиления террора?





– Может, но надо понимать, что в последний год мы наблюдали подобные действия и без каких-либо дополнительных обоснований. У нас есть «неопалимый» Олег Гайдукевич – уже одна эта история могла бы служить основанием, для того, чтобы разворачивать дальнейший террор.





На самом деле, как мне кажется, люди из силовых структур, особенно из КГБ, понимают реальную картину того, что произошло. И очень многих из них это заставит задуматься над тем, что невозможно без конца оставаться в стороне от происходящего. Это уже касается лично их.





Ситуация в целом очень серьезная и неприятная, чреватая и в будущем инцидентами с обеих сторон.





– То есть, события выходят из-под контроля?





– К сожалению, то, что мы наблюдаем сейчас, можно назвать распадом государства как механизма и структуры, которая обеспечивает безопасность, стабильность и условия для развития общества и страны. В этом плане наше государство свое развитие прекращает, и ситуация действительно стремится обрушиться в хаос. Это большая проблема.





Когда властная машина выпадает из адекватности – неважно, по какой причине, будь то война, политический или гуманитарный кризис, техногенные, природные катастрофы – это означает, что в стране никто не может чувствовать себя в безопасности. В том числе и сами представители власти.