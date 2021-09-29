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ЕС ужесточает правила въезда для беларуских чиновников

Это не коснется простых граждан


Евросоюз предложил частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с Беларусью.

"Это ограничение не коснется простых граждан, а только правительственных чиновников и обладателей дипломатических паспортов Беларуси", — сказала замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас, сообщает ТАСС.

Решение "является ответом на попытки беларуского режима дестабилизировать ЕС и его страны путем инструментализации нелегальной миграции", говорится в заявлении еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

Это означает, что чиновникам, обладателям диппаспортов и всем, кого посчитают причастным к режиму Лукашенко, будет сложно получить шенгенскую визу и придется платить за нее 80 евро, а не 35 евро, как всем остальным беларусам.
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