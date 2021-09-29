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Класковский: Когда власть делает ставку на насилие, она открывает ящик Пандоры

Трагедию с гибелью сотрудника КГБ и айтишника во время вторжения силовиков в минскую квартиру власти могут использовать для еще большего закручивания гаек, считает политический аналитик БелаПАН Александр Класковский.

Класковский: Когда власть делает ставку на насилие, она открывает ящик Пандоры
По его словам, когда власть делает ставку на голое насилие, когда срывает моральный стоп-кран, то тем самым она открывает ящик Пандоры.

Об этом и другом — в беседе на Еврорадио.
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