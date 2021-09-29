Класковский: Когда власть делает ставку на насилие, она открывает ящик Пандоры

Трагедию с гибелью сотрудника КГБ и айтишника во время вторжения силовиков в минскую квартиру власти могут использовать для еще большего закручивания гаек, считает политический аналитик БелаПАН Александр Класковский.