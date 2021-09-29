КОНСТИТУЦИЯ БЕЛАРУСИ





СТАТЬЯ 72. Отзыв депутатов осуществляется по основаниям, предусмотренным законом.





Голосование об отзыве депутата проводится в порядке, предусмотренном для избрания депутата, по инициативе не менее двадцати процентов граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории.





Основания и порядок отзыва членов Совета Республики устанавливаются законом.





ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ





СТАТЬЯ 129. Основания отзыва депутата





Депутат Палаты представителей, депутат местного Совета депутатов, не оправдавший доверия избирателей, выразившегося в невыполнении предусмотренных законом депутатских обязанностей, нарушении Конституции Республики Беларусь, законов Республики Беларусь, актов Президента Республики Беларусь, совершении действий, дискредитирующих депутата, может быть отозван избирателями в порядке, установленном настоящим Кодексом.





Как напоминает «Телеграф», в августе 2020 года жители различных микрорайонов столицы Беларуси выстраивались в очереди к сборщикам подписей за отставку депутатов нижней палаты парламента — Палаты представителей Национального собрания.





На 20 избирательных округах Минска часть избирателей уже инициировала отзыв депутатов Палаты представителей.





Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлана Любецкая отметила, что за последние годы прецедентов отзыва депутатов в Беларуси не было. Но не надо доводить до того, чтобы такие прецеденты возникли, передает БелТА. Они предлагают убрать из Конституции возможность отзыва депутатов.





Она отметила, что простые избиратели (в терминологии депутата — «деструктивные силы») «потенциально могут использовать эту возможность для манипулятивного воздействия на Палату представителей, чтобы парализовать работу органа государственной власти, который должен принимать своевременные решения».





Кроме того, депутаты беспокоятся, что их отзыв приведет к невозможности их участия во «Всебелорусском народном собрании».





— Мы должны думать и о том, что представительство [на ВНС] должно быть обеспечено за счет стабильного состава Палаты представителей. Кроме того, у нас по закону работа в парламенте на профессиональной основе, это фактически социальный договор.