Директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич на своем ютуб-канале разобрал аргументы Зенона Позняка, который неожиданно призвал Запад приостановить санкции и начать диалог с Лукашенко.





«Почему Позняк это говорит? Я не вижу никаких плохих мотивов в его словах. Я думаю, что он просто не очень хорошо понимает, что такое санкции, и, может быть, не совсем точно понимает мотивы, по которым государство применяет репрессии.





И главное – он находится в такой парадигме, что государство – это всевышняя сила. Это как в XIX веке или в середине XX, когда государство решало все. И от воли правителя зависело, будет оно существовать или нет. Но сейчас уже не так. Сейчас все зависит от общества. И нужно прежде всего думать о том, чтобы государство было этому обществу нужно», - считает политолог.





Андрей Казакевич подчеркнул, что ему не хотелось бы агитировать «за или против» санкций. «Это очень сложный этический вопрос, потому что любые меры будут затрагивать не только власть, но и обычных граждан. Здесь моя цель лишь в том, чтобы разобрать аргументы Позняка».





Далее он приводит основные тезисы Зенона Позняка и свои ответы на них.





Санкции не работают?





«Санкции применяются многими государствами по многу раз в год. Применяют их не только Западные страны, но и многие другие. Но Запад делает это более открыто, а значит, честнее. Россия, например, много раз оказывала давление на Молдову, используя эпидемиологические службы. То же самое было в отношении Грузии и Украины. И мы знаем, что Россия даже присоединялась к санкциям в отношении Ирана в 2010 году».





Политическая либерализация в Беларуси после отмены прошлых санкций также доказывает, что они могут работать, считает аналитик.





Санкции разрушают белорусское общество и вызывают репрессии?





«Если мы посмотрим на то, что происходит в нашей стране, прямой связи в динамике репрессий и санкций нет. Но даже не это самое главное. Давайте послушаем, как Лукашенко аргументирует необходимость репрессий и уничтожения гражданского общества. Там не звучит вопрос санкций. Там звучит только одно: это враги, противники, которых нужно устранить, чтобы устранить политический кризис и нестабильность. Чтобы дальше его сторонники безраздельно правили страной.





То же самое нам говорят МВД и ГУБОПиК, то же самое пишет «Советская Белоруссия» и говорят по ОНТ. На этом фоне выделяется только Владимир Макей, который говорил, что санкции приведут к репрессиям. Эту тему также поддержали отдельные аналитики. Но, опять же, это единичные упоминания. Складывается впечатление, что они направлены скорее на внешнюю аудиторию.





Санкции не связаны непосредственно с тем, как принимаются решения по репрессиям. Основная причина репрессий – в то, что власть видит в негосударственной активности угрозу».





Санкции усиливают влияние России и угрожают белорусскому суверенитету?





«В какой-то степени такое влияние есть. Но нужно понимать главное: белорусский суверенитет и независимость нужны прежде всего белорусской нации. Единственное, что угрожает белорусскому суверенитету – это разочарование людей в государственности, разочарование в том, что государство может управляться хорошо. Что оно может выслушивать людей и соответствовать их интересам. В этом смысле санкции вряд ли что-то изменят и вряд ли приведут к разочарованию белорусов в собственной государственности. А вот политический кризис, его продолжение, могут это сделать.





Насилие, репрессии, демонстративное отторжение властью значительной части населения (скорее даже большинства) – все это гораздо большая угроза независимости, чем санкции. Само по себе углубление политического раскола – это главная угроза и независимости, и суверенитета. И с санкциями это никак не связано».





Экономика не выдержит стресса?





Мы не знаем насколько глубоко будут применяться санкции. Но потери, наверно, будут исчисляться сотнями миллионов долларов. И это будет ощутимой проблемой, соглашается Андрей Казакевич.