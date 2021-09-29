



"Последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации пересек государственную границу Республики Беларусь. Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад2021" на территории нашей страны, убыл к местам дислокации", - говорится в сообщении.





Как сообщалось, совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил РФ и Беларуси проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.





В учениях "Запад-2021" 10-15 сентября на территории России и Беларуси было задействовано около 200 тыс. военных, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.





Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Беларусь.