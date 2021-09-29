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Россия заблокировала совещание ОБСЕ по соблюдению прав человека

Совещание касалось проверки соблюдения прав человека в регионе Европа-Евразия.

Россия заблокировала проведение в Польше совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в регионе Европа-Евразия. Об этом говорится в заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена.

"Вчера в Варшаве должна была состояться ведущая конференция по вопросам человеческого измерения-2021 в регионе Европа-Евразия. К сожалению, совещание ОБСЕ не состоялось из-за решения правительства России его сорвать. Мы глубоко обеспокоены попыткой россиян заблокировать проверку по поводу ухудшения положения в сфере прав человека", – поясняет Блинкен.

Отмечается, что с момента принятия Хельсинкского заключительного акта 1975 года ОБСЕ признала, что уважение к правам человека необходимо для соблюдения мира и безопасности. 

"Мы продолжаем призывать Россию выполнять взятые на себя обязательства, в том числе гарантировать защиту основных свобод и позволять гражданам требовать от правительства подотчетности, в том числе путем свободных и справедливых выборов", – говорится в сообщении.

В Вашингтоне добавили, что США не будут игнорировать нарушения прав человека.

"Мы продолжаем делать все зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в сфере прав человека в регионе ОБСЕ. И мы будем работать с союзниками и партнерами для защиты принципа всеобъемлющих ежегодных осмотров человеческого измерения при активном участии гражданского общества", – заявил Блинкен.
Источник: unian.net
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