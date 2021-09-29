



Аресты и обыски у лидеров рабочего движения проходили с 21 по 23 сентября. Силовики пришли в дома представителей стачкомов четырех крупных предприятий в разных городах страны - "Гродно Азота", "Белорусского металлургического завода" в Жлобине, "Нафтана" в Новополоцке и Белорусской железной дороги.





Некоторых из них через сутки отпустили, но 13 человек оказались в СИЗО КГБ и гомельском СИЗО №3.





Государственный телеканал ОНТ в воскресенье 26 сентября показал сюжет, посвященный арестованным. В нем говорится, что это представители созданной весной инициативы "Рабочы Рух" (Рабочее Движение) штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.





Якобы под контролем американских и литовских спецслужб они готовили забастовки и диверсии, занимались промышленным шпионажем. Возбуждено уголовное дело по статьям УК Беларуси "Измена государству" и "Создание экстремистского формирования".





"Рабочы Рух"

На сайте "Рабочего движения" указаны требования: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение применения насилия против мирных граждан, освобождение всех политзаключенных. Это первоочередные задачи, после которых следует список еще из пятнадцати пунктов.









Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко отмечает:

"Рабочее движение" действует в рамках закона, ведь право на забастовку является основополагающим для рабочих промышленных предприятий и закреплено в Конституции РБ.





Правда, добавляет он, обычно рабочие выдвигают экономические требования, а в данном случае - политические.





Пока что в этом деле, продолжает правозащитник, тяжело давать какие-либо оценки. По факту в СИЗО находятся полтора десятка человек - задержания продолжились и в понедельник - но обвинение им еще не предъявлено. "Мы из телевизора узнали в чем их подозревают, но документов никаких нет", - отмечает Павел Сапелко.





Будет ли забастовка?

30 августа лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский записал и выложил в Сеть заявление с объявлением предзабастовочного состояния в стране и обращение к гражданам Беларуси. В нем он перечислил все требования, которые изложены на сайте платформы "Рабочы Рух".





Аресты начались через три недели после обнародования видео. Но Сергей Дылевский считает, что эти вещи вряд ли взаимосвязаны: "Да, была объявлена мобилизация и подготовка к забастовке, но ведь задержания не прекращались на протяжении всего года".







