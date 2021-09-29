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За что рабочих в Беларуси обвиняют в измене государству и экстремизме

На 15 лет могут посадить 13 белорусских активистов рабочего движения, которые хотели воспользоваться своим конституционным правом на забастовку.

Подробности у DW.

Аресты и обыски у лидеров рабочего движения проходили с 21 по 23 сентября. Силовики пришли в дома представителей стачкомов четырех крупных предприятий в разных городах страны - "Гродно Азота", "Белорусского металлургического завода" в Жлобине, "Нафтана" в Новополоцке и Белорусской железной дороги. 

Некоторых из них через сутки отпустили, но 13 человек оказались в СИЗО КГБ и гомельском СИЗО №3.

Государственный телеканал ОНТ в воскресенье 26 сентября показал сюжет, посвященный арестованным. В нем говорится, что это представители созданной весной инициативы "Рабочы Рух" (Рабочее Движение) штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. 

Якобы под контролем американских и литовских спецслужб они готовили забастовки и диверсии, занимались промышленным шпионажем. Возбуждено уголовное дело по статьям УК Беларуси "Измена государству" и "Создание экстремистского формирования".

"Рабочы Рух"

На сайте "Рабочего движения" указаны требования: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение применения насилия против мирных граждан, освобождение всех политзаключенных. Это первоочередные задачи, после которых следует список еще из пятнадцати пунктов.


Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко отмечает:
"Рабочее движение" действует в рамках закона, ведь право на забастовку является основополагающим для рабочих промышленных предприятий и закреплено в Конституции РБ. 

Правда, добавляет он, обычно рабочие выдвигают экономические требования, а в данном случае - политические.

Пока что в этом деле, продолжает правозащитник, тяжело давать какие-либо оценки. По факту в СИЗО находятся полтора десятка человек - задержания продолжились и в понедельник - но обвинение им еще не предъявлено. "Мы из телевизора узнали в чем их подозревают, но документов никаких нет", - отмечает Павел Сапелко.

Будет ли забастовка?

30 августа лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский записал и выложил в Сеть заявление с объявлением предзабастовочного состояния в стране и обращение к гражданам Беларуси. В нем он перечислил все требования, которые изложены на сайте платформы "Рабочы Рух". 

Аресты начались через три недели после обнародования видео. Но Сергей Дылевский считает, что эти вещи вряд ли взаимосвязаны: "Да, была объявлена мобилизация и подготовка к забастовке, но ведь задержания не прекращались на протяжении всего года".
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