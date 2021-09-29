"Плохо. Очень плохо. Для погибших, для их семей, для общества, для страны – плохо. У меня не возникло желания присоединиться к стройному хору сомневающихся и ищущих «вопросы», - пишет основатель «Сильных новостей».





- В этой ситуации конспирология выглядит натянуто. «Занавеска закрыта, занавеска открыта, женщина у окна», – ну так почему женщина и не могла открыть ту занавеску? Все «вопросы» там примерно такого рода.





Куда важнее другое. Беларусь начинает погружаться в хаос, который скоро никто не сможет контролировать. Народы пережили и сталинский террор, однако принципиальное отличие реалий того времени было в том, что он не был так виден.





Сегодня же прочтение новостной ленты, особенно с учетом того, что суть ее не меняется месяцами, одних загоняет в депрессию, других сводит с ума, перед третьими ставит вопрос «Что делать?», а кого-то, может, сподвигает искать для себя роль героя.





Сажают сейчас массово не только за протесты. Настоящая катастрофа в бизнес-секторе, пошли «работать» по рабочим, мы мало знаем, что происходит на селе, а ведь и туда уже глядело «всевидящее око», когда мы слышали приказы сажать несунов.









Сейчас у кого-то на фоне произошедшего может возникнуть мысль тотально закрутить гайки охотникам.





А это, на минуточку, 100 тысяч человек. Сколько в стране незарегистрированных стволов, не знает никто: тут и «эхо войны», и последствия периода советской истории, когда гладкоствол можно было купить без регистрации.





Может ли общество нормально существовать в условиях всеобщей психологической изношенности? Могут ли спецслужбы контролировать и прогнозировать действия 9 миллионов человек? Это риторические вопросы.





Пока что вчерашний случай показал, что они оказались не в состоянии спрогнозировать действия одного – которого подозревали в терроризме и про которого должны были знать, что у него в квартире оружие.





Очень хочется посочувствовать и погибшим, и их семьям. Произошедшее – трагедия: белорусы начали стрелять друг в друга в «Год народного единства».





Так быть не должно. Сейчас все должны провести собственное переосмысление и переоценку происходящего. Если этого не будет сделано, хаос будет только нарастать.





Сил нам всем".