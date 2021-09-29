







Видео, которое опубликовали в связанном с силовиками телеграм-канале, смонтировано из двух записей. Одна была снята силовиками при штурме квартиры, вторую сделал сам хозяин квартиры, установив камеру либо телефон на полку или штатив так, чтобы в кадр попадала комната (запись, очевидно, была изъята силовиками).





По соцсетям разошлось мнение, что на самом деле видеозаписи с разных камер были сняты отдельно в разное время и смонтированы с некой целью. Однако специалист уверен, что видео не подделано и отражает реальность.





«Видео не фейковое, оно действительно снято одновременно с двух камер, в нем нет признаков постобработки изображения (кроме блюра) и звука. Если бы это была постановка, то такую постановку нужно было бы снять одним дублем одновременно с двух камер со всей этой стрельбой», — говорит эксперт (он попросил не публиковать его имя).





Звук записан разными камерами, при этом идеально синхронизируется, вплоть до миллисекунды, отмечает специалист. Благодаря этому фрагменты видео с двух камер можно полностью синхронизировать и восстановить порядок событий во время перестрелки. В ролике ниже показаны обычная и синхронизированная версии.





В итоге цепочка событий получается следующей, продолжает собеседник Reform.by. Зельцер стоит с ружьем и целится в коридор. Из коридора слышен крик: «Стреляй». После этого в зеркале в коридоре видно, чт� человек в темной одежде начинает движение в центр коридора. Сразу после этого Зельцер делает два выстрела из ружья.





На видео, снятом в комнате, после этого слышны еще три выстрела со стороны двери, и в этот момент Зельцер пропадает из кадра. Если посмотреть синхронизированное видео, то видно, что после двух выстрелов из ружья следующие три выстрела делает из пистолета в коридоре силовик в серой одежде и черной шапке. После этого видно, что силовик в черном у входа в комнату делает два выстрела в комнату, отходит назад и падает в коридоре, после чего его оттаскивают.





«Стоит подчеркнуть, что силовик в черном (коллеги называют его «Нирвана» и «Димка» — прим. Reform.by) находился в момент выстрелов в коридоре между стрелявшим Зельцером и стрелявшим силовиком в сером. Между выстрелами из ружья и выстрелами из пистолета прошли доли секунды, и в этот промежуток он получил ранение», — отмечает эксперт.



