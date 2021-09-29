Лукашенко пообещал, что никуда не сбежит из Беларуси
Лукашенко заверил членов Конституционной комиссии, что не собирается никуда сбегать.
Александр Лукашенко пообещал, что никуда не сбежит из республики, пишет Sputnik со ссылкой на БелТА.
Во вторник 28 сентября в Минске состоялась расширенное заседание Конституционной комиссии, которая занимается переработкой и усовершенствованием Основного закона.
В его ходе гендиректор научно-технологической ассоциации "Инфопарк" Владимира Басько попросил главу государства после ухода с поста остаться в роли гаранта независимости Беларуси.
"Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" – заявил Лукашенко.
Выборы в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Лукашенко.
После выборов начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжались долгое время.
В феврале в КГБ заявили, что протесты сошли на нет. В отношении ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
09:39 29/09/2021
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