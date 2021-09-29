



Александр Лукашенко пообещал, что никуда не сбежит из республики, пишет Sputnik со ссылкой на БелТА.





Во вторник 28 сентября в Минске состоялась расширенное заседание Конституционной комиссии, которая занимается переработкой и усовершенствованием Основного закона.





В его ходе гендиректор научно-технологической ассоциации "Инфопарк" Владимира Басько попросил главу государства после ухода с поста остаться в роли гаранта независимости Беларуси.





"Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" – заявил Лукашенко.





Выборы в Беларуси





Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал Лукашенко.





После выборов начались массовые протестные акции оппозиции, которые продолжались долгое время.





В феврале в КГБ заявили, что протесты сошли на нет. В отношении ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.



