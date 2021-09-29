+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Планировалось убийство премьер-министра Нидерландов

В Нидерландах правоохранители раскрыли заговор по подготовке убийства премьер-министра страны Марка Рютте. Полиция задержала одного из подозреваемых, а именно лидера партии Гаагского единства Арнуда ван Дорна.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Правоохранители задержали ван Дорна 26 сентября, но на следующий день, после допроса его отпустили. Однако о задержании ван Дорна стало известно только сегодня.

Гаагская прокуратура подтвердила, что ван Дорна задерживали, а также отметила, что расследование подготовки покушения на премьера Рютте все еще продолжается. Правоохранители подозревают ван Дорна в том, что он пытался собрать информацию для подготовки покушения.

В то же время нидерландские СМИ сообщают, что за Рютте, который часто передвигается на велосипеде без сильной охраны, следили "разведчики", связанные с сетью наркоторговцев. После того, как полиция узнала о готовящемся покушении, премьера страны начали усиленно охранять.
Источник: Дмитрий Левицкий
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]