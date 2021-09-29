



В пятницу 24 сентября в Бресте начали судить восьмую группу обвиняемых по «хороводному делу». Всего на скамье подсудимых находятся шесть человек. Второе заседание прошло в понедельник 27 сентября. За это время допросили всех обвиняемых, девять свидетелей, а также изучили часть материалов дела. Об этом сообщает БГ со ссылкой на лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».





В минувшую пятницу в суде Московского района Бреста начался суд над восьмой группой обвиняемых по «хороводному делу». Шесть человек обвиняют в ч.1 ст. 342 УК «Участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок».





Это Никита Дмитриев, Анна Каширских, Сергей Кунцевич, Дмитрий Макаревич, Татьяна Пекарская и пружанец Олег Кулеша (мужчина уже более трех месяцев находится за решеткой и признан политзаключенным).





По версии обвинения, эти люди в группе с другими лицами умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Их действия были связаны с явным неповиновениям законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. Такая формулировка звучит во всех обвинениях.





На суде 27 сентября перед заседанием обвиняемым и слушателям милиционеры приказали отключить телефоны и проверяли аппараты — просили коротко нажать кнопку выключения телефона и продемонстрировать таким образом, что он действительно выключен.





Правозащитники напоминают, что такое требование не соответствует законодательству и значительно ограничивает права всех участников процесса, так как противоречит принципу гласности правосудия.





«Хороводное дело» — одно из самых масштабных расследований, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. По нему проходят 108 фигурантов. Их судят группами по 10−14 человек. Уже осужден 81 человек. Это одно из самых массовых «политических» дел в истории Беларуси.





Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено.





По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.





Силовики для разгона участников акции тогда применили водомет.











