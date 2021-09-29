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Глава стачкома: выявить активистов властям помог сотрудник КГБ

Аресты представителей стачкомов 4 крупных предприятий Беларуси стали следствием работы человека, который сотрудничал с КГБ.


Рабочие у проходной "Гродно Азота" в октябре 2020 года / Deutsche Welle

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил глава стачкома "Гродно Азота" Юрий Рововой.

По его словам, пишет Еврорадио, в сюжете телеканала ОНТ об этих событиях был показан фрагмент видеоконференции Zoom. В ней принимал участие и подставной якобы работник "Гомсельмаша", имя которого стало известно стачкомовцам.

Когда стало понятно, что этот человек внедрен и собирает данные об активистах, им было рекомендовано покинуть страну. Часть активистов уехала, но некоторые остались. В результате КГБ "отрабатывает" всех, кого удалось идентифицировать. Сам Юрий Рововой в настоящее время покинул Беларусь.

Аресты и обыски у лидеров рабочего движения проходили с 21 по 23 сентября. Силовики пришли в дома представителей стачкомов 4 крупных предприятий. Это "Гродно Азот", Белорусский металлургический завод, "Нафтан" и Белорусская железная дорога.

Некоторых активистов через сутки отпустили, но 13 человек оказались в СИЗО КГБ и гомельском СИЗО № 3.

Государственный телеканал ОНТ в воскресенье 26 сентября показал сюжет об арестованных. В нем говорится, что это представители созданной весной инициативы "Рабочы Рух" штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. 

Задержанные якобы под контролем зарубежных спецслужб готовили забастовки и диверсии, занимались промышленным шпионажем. Против них возбуждено уголовное дело по статьям УК "Измена государству" и "Создание экстремистского формирования".
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