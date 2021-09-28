Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, «депутатский корпус откликнулся на общественную инициативу», поддержанную Александром Лукашенко на встрече с депутатами и общественностью в мае. Суть инициативы была в том, чтобы законодательно запретить призывы к введению санкций против Беларуси. Санкции, по версии депутатов, являются «одним из элементов гибридной войны».





Теперь соответствующий законопроект подготовлен. В понедельник, 27 сентября, его внес в парламент депутат Олег Белоконев.





Законопроект предусматривает новую редакцию статьи 361 Уголовного кодекса «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Ее предлагается изменить «в связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения и с целью усиления превентивного потенциала статьи».





На данный момент первые две части предусматривают наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до 5 лет. В части 1 идет речь о публичных призывах к захвату власти, изменению конституционного строя, измене государству, терроризму, диверсиям, к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РБ, и иным вредящим нацбезопасности. В части второй речь о соответствующих призывах к иностранным государствам и организациям. Часть 3 включает все те же действия, но совершенные с помощью СМИ или интернета либо же должностным лицом с использованием служебных полномочий, и предусматривает наказание уже от 2 до 7 лет лишения свободы.





Согласно законопроекту, в текст статьи будут вписаны «призывы к применению мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, ее физических и юридических лиц» — то есть такие призывы тоже будут признаны действиями, вредящими нацбезопасности. Более того, в целом по всей статье 361 ужесточается ответственность:





арест из видов наказания исключается,

по части 1 вводится наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения на срок до 6 лет,

по части 2 — в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет,

по части 3 — в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет.

К слову, еще несколько месяцев назад максимальным наказанием по статье было 3 года лишения свободы в частях 1 и 2 и пять лет — в части 3. Статья была ужесточена при принятии новой редакции Уголовного кодекса, которая вступила в силу в июне.









Напомним, именно по статье 361 УК возбуждены уголовные дела и уже вынесены приговоры многим политзаключенным, в том числе Марии Колесниковой, Максиму Знаку.



