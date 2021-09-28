+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси в уголовную статью добавят изменения за призывы к санкциям. Сроки - до 12 лет, арест исключается

На рассмотрение Палаты представителей внесен законопроект об изменении Уголовного кодекса Беларуси с целью ужесточить ответственность за призывы к действиям, вредящим нацбезопасности, и причислить к таким действиям призывы ввести санкции против Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, «депутатский корпус откликнулся на общественную инициативу», поддержанную Александром Лукашенко на встрече с депутатами и общественностью в мае. Суть инициативы была в том, чтобы законодательно запретить призывы к введению санкций против Беларуси. Санкции, по версии депутатов, являются «одним из элементов гибридной войны».

Теперь соответствующий законопроект подготовлен. В понедельник, 27 сентября, его внес в парламент депутат Олег Белоконев.

Законопроект предусматривает новую редакцию статьи 361 Уголовного кодекса «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Ее предлагается изменить «в связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения и с целью усиления превентивного потенциала статьи».

На данный момент первые две части предусматривают наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до 5 лет. В части 1 идет речь о публичных призывах к захвату власти, изменению конституционного строя, измене государству, терроризму, диверсиям, к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РБ, и иным вредящим нацбезопасности. В части второй речь о соответствующих призывах к иностранным государствам и организациям. Часть 3 включает все те же действия, но совершенные с помощью СМИ или интернета либо же должностным лицом с использованием служебных полномочий, и предусматривает наказание уже от 2 до 7 лет лишения свободы.

Согласно законопроекту, в текст статьи будут вписаны «призывы к применению мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, ее физических и юридических лиц» — то есть такие призывы тоже будут признаны действиями, вредящими нацбезопасности. Более того, в целом по всей статье 361 ужесточается ответственность:

арест из видов наказания исключается,
по части 1 вводится наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения на срок до 6 лет,
по части 2 — в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет,
по части 3 — в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет.
К слову, еще несколько месяцев назад максимальным наказанием по статье было 3 года лишения свободы в частях 1 и 2 и пять лет — в части 3. Статья была ужесточена при принятии новой редакции Уголовного кодекса, которая вступила в силу в июне.


Напомним, именно по статье 361 УК возбуждены уголовные дела и уже вынесены приговоры многим политзаключенным, в том числе Марии Колесниковой, Максиму Знаку.
reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]