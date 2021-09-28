В Беларуси в уголовную статью добавят изменения за призывы к санкциям. Сроки - до 12 лет, арест исключается
На рассмотрение Палаты представителей внесен законопроект об изменении Уголовного кодекса Беларуси с целью ужесточить ответственность за призывы к действиям, вредящим нацбезопасности, и причислить к таким действиям призывы ввести санкции против Беларуси.
Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, «депутатский корпус откликнулся на общественную инициативу», поддержанную Александром Лукашенко на встрече с депутатами и общественностью в мае. Суть инициативы была в том, чтобы законодательно запретить призывы к введению санкций против Беларуси. Санкции, по версии депутатов, являются «одним из элементов гибридной войны».
Теперь соответствующий законопроект подготовлен. В понедельник, 27 сентября, его внес в парламент депутат Олег Белоконев.
Законопроект предусматривает новую редакцию статьи 361 Уголовного кодекса «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Ее предлагается изменить «в связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения и с целью усиления превентивного потенциала статьи».
На данный момент первые две части предусматривают наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до 5 лет. В части 1 идет речь о публичных призывах к захвату власти, изменению конституционного строя, измене государству, терроризму, диверсиям, к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РБ, и иным вредящим нацбезопасности. В части второй речь о соответствующих призывах к иностранным государствам и организациям. Часть 3 включает все те же действия, но совершенные с помощью СМИ или интернета либо же должностным лицом с использованием служебных полномочий, и предусматривает наказание уже от 2 до 7 лет лишения свободы.
Согласно законопроекту, в текст статьи будут вписаны «призывы к применению мер ограничительного характера (санкций) в отношении Республики Беларусь, ее физических и юридических лиц» — то есть такие призывы тоже будут признаны действиями, вредящими нацбезопасности. Более того, в целом по всей статье 361 ужесточается ответственность:
арест из видов наказания исключается,
по части 1 вводится наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения на срок до 6 лет,
по части 2 — в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет,
по части 3 — в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет.
К слову, еще несколько месяцев назад максимальным наказанием по статье было 3 года лишения свободы в частях 1 и 2 и пять лет — в части 3. Статья была ужесточена при принятии новой редакции Уголовного кодекса, которая вступила в силу в июне.
Напомним, именно по статье 361 УК возбуждены уголовные дела и уже вынесены приговоры многим политзаключенным, в том числе Марии Колесниковой, Максиму Знаку.
22:11 28/09/2021
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