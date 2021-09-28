Окончательный диагноз? Отстранить президента от власти по нынешней Конституции нереально
Александр Лукашенко признался, что объявить импичмент главе государства по нынешней Конституции нереально.
"В принципе, если поставить вопрос, возможно ли по этой Конституции объявить импичмент президенту? Ответ однозначный - нет. Практически нет", - цитирует главу госагентство БелТА.
В ходе совещания по конституционной реформе во вторник в Минске глава государства заявил, что в то время, когда формировалась нынешняя Конституция, в обществе был раздрай, и нужна была сильная власть.
"А что такое сильная власть? Президент тогда должен был действовать, не боясь, что его завтра возьмут и сметут", - отметил он.
Лукашенко напомнил, что сам в начале президентской карьеры сталкивался с попытками отстранения от власти. Однако нынешняя обстановка, по его словам, уже не та.
Он согласился с прозвучавшим предложением о том, чтобы по новой Конституции в процедуре отстранения от должности президента должно быть задействовано не только Всебелорусское народное собрание, которому планируется придать конституционный статус, но и парламент.
Норма о возможности отстранения президента от власти "из-за дуроломства" должна остаться в Конституции, считает глава государства.
"Она в принципе во всех конституциях есть. Но какая эта должна быть норма? Какова роль будет при отстранении от власти у парламента (обязательно надо сохранить эту норму, что парламент - обе палаты - должен вносить предложение). Возможно, заключение делает Конституционный суд. И тогда ВНС - народ собрался и окончательно поставил точку. Реально? Реально. Без всякой казуистики. Все понятно", - заявил Лукашенко. Цитирует interfax.by
21:54 28/09/2021
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