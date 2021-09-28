"В принципе, если поставить вопрос, возможно ли по этой Конституции объявить импичмент президенту? Ответ однозначный - нет. Практически нет", - цитирует главу госагентство БелТА.





В ходе совещания по конституционной реформе во вторник в Минске глава государства заявил, что в то время, когда формировалась нынешняя Конституция, в обществе был раздрай, и нужна была сильная власть.





"А что такое сильная власть? Президент тогда должен был действовать, не боясь, что его завтра возьмут и сметут", - отметил он.

Лукашенко напомнил, что сам в начале президентской карьеры сталкивался с попытками отстранения от власти. Однако нынешняя обстановка, по его словам, уже не та.





Он согласился с прозвучавшим предложением о том, чтобы по новой Конституции в процедуре отстранения от должности президента должно быть задействовано не только Всебелорусское народное собрание, которому планируется придать конституционный статус, но и парламент.





Норма о возможности отстранения президента от власти "из-за дуроломства" должна остаться в Конституции, считает глава государства.