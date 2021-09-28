Общее количество политических заключенных в стране — 702 человека. Еще 30 июля их было 600, то есть за два месяца общее количество выросло на сотню.









Список новых политзаключенных Беларуси:





Сергей Шелест, бывший аппаратчик цеха «Аммиак-3»;

Андрей Погерило, бывший слесарь-ремонтник цеха «Аммиак-3»;

Владимир Журавко, бывший оператор ГПК цеха «Аммиак-3»;

Валентин Тереневич, помощник мастера на заводе «Химволокно», заместитель председателя Белорусского Независимого профсоюза «Гродно Азота»;

Дмитрий Елисеев, сотрудник БМЗ;

Светлана Зыль, бывшая сотрудница БМЗ;

Александр Гашников, сотрудник БМЗ;

Сергей Дзюба, Белорусская железная дорога;

Максим Сакович, старший энергодиспетчер Белорусской железной дороги;

Анна Аблаб, Белорусская железная дорога;

Александр Капшуль, бывший юрисконсульт ОАО «Нафтан», завод «Полимир».





По информации правозащитников, они задержаны по подозрению в измене государству. Некоторые задержанные подозреваются в заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти. Также государственные СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела за создание экстремистского формирования: задержания связывают с деятельностью организации «Рабочы рух», признанной властями экстремистской, пишет Наша нива.



