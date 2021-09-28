+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Это реальная Беларусь: в стране уже более 700 политзаключенных

Правозащитники признали политзаключенными 11 рабочих различных предприятий, которых задержали по делу «Рабочага руху»

Общее количество политических заключенных в стране — 702 человека. Еще 30 июля их было 600, то есть за два месяца общее количество выросло на сотню. 


Список новых политзаключенных Беларуси: 

Сергей Шелест, бывший аппаратчик цеха «Аммиак-3»;
Андрей Погерило, бывший слесарь-ремонтник цеха «Аммиак-3»;
Владимир Журавко, бывший оператор ГПК цеха «Аммиак-3»;
Валентин Тереневич, помощник мастера на заводе «Химволокно», заместитель председателя Белорусского Независимого профсоюза «Гродно Азота»;
Дмитрий Елисеев, сотрудник БМЗ;
Светлана Зыль, бывшая сотрудница БМЗ;
Александр Гашников, сотрудник БМЗ;
Сергей Дзюба, Белорусская железная дорога;
Максим Сакович, старший энергодиспетчер Белорусской железной дороги;
Анна Аблаб, Белорусская железная дорога;
Александр Капшуль, бывший юрисконсульт ОАО «Нафтан», завод «Полимир».

По информации правозащитников, они задержаны по подозрению в измене государству. Некоторые задержанные подозреваются в заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти. Также государственные СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела за создание экстремистского формирования: задержания связывают с деятельностью организации «Рабочы рух», признанной властями экстремистской, пишет Наша нива.



Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]