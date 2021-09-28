Это реальная Беларусь: в стране уже более 700 политзаключенных
Правозащитники признали политзаключенными 11 рабочих различных предприятий, которых задержали по делу «Рабочага руху»
Общее количество политических заключенных в стране — 702 человека. Еще 30 июля их было 600, то есть за два месяца общее количество выросло на сотню.
Список новых политзаключенных Беларуси:
Сергей Шелест, бывший аппаратчик цеха «Аммиак-3»;
Андрей Погерило, бывший слесарь-ремонтник цеха «Аммиак-3»;
Владимир Журавко, бывший оператор ГПК цеха «Аммиак-3»;
Валентин Тереневич, помощник мастера на заводе «Химволокно», заместитель председателя Белорусского Независимого профсоюза «Гродно Азота»;
Дмитрий Елисеев, сотрудник БМЗ;
Светлана Зыль, бывшая сотрудница БМЗ;
Александр Гашников, сотрудник БМЗ;
Сергей Дзюба, Белорусская железная дорога;
Максим Сакович, старший энергодиспетчер Белорусской железной дороги;
Анна Аблаб, Белорусская железная дорога;
Александр Капшуль, бывший юрисконсульт ОАО «Нафтан», завод «Полимир».
По информации правозащитников, они задержаны по подозрению в измене государству. Некоторые задержанные подозреваются в заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти. Также государственные СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела за создание экстремистского формирования: задержания связывают с деятельностью организации «Рабочы рух», признанной властями экстремистской, пишет Наша нива.
21:44 28/09/2021
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