"Если это будет конституционный орган, конечно, это не один раз в 5 лет", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.

По мнению главы государства, раз в пять лет необходимо проводить основное фундаментальное собрание, где будут определены перспективы на пятилетку.





"Там должны идти дебаты, определяться фундаментальные вещи. И постоянно действующие органы власти от президента до местных исполкомов, органов власти, которые принимают решения, должны свято придерживаться этого пути", - сказал президент.

Практика формирования пятилетних планов себя оправдала. Сейчас ее используют многие государства, даже те, кто раньше был скептически настроен, называя это советским наследием, отметил Лукашенко.





По его мнению, целесообразно проводить ежегодные ВНС, "чтобы проконтролировать ситуацию, как выполняются пятилетние решения, как действуют органы власти".





"А вдруг возникнет чрезвычайная ситуация… На западных границах, не дай бог (сейчас очень актуально), еще важнее - на южных границах? Мир меняется и, может, нам придется решать эти вопросы", - заявил правитель Беларуси. Его цитирует interfax.by





При определении статуса Всебелорусского народного собрания важно избежать конфликта полномочий между президентом и ВНС, отметил Лукашенко.





фото БелТА





"Все говорят, а какие полномочия передать наверх? Мы будем обсуждать, я не имею окончательного решения. Я только понимаю, что двоевластия в стране быть не должно. Глава государства есть глава государства", - заявил он.

Численность ВНС эксперты предлагают сократить до порядка 500-600 человек (ранее было около 2,5-3 тыс.). Лукашенко эту идею не поддержал.

"Сегодня мы хотим Всебелорусское народное собрание сократить до 500 человек. Если посмотреть с этой позиции, это правильно? Наверное, не очень. Тем более это же не постоянно работающий орган", - отметил глава государства.





Как сообщалось, ВНС предлагается наделить правом вносить изменения в Конституцию республики.



