Дмитриев: Странно, что Макей забыл, как в 2020-м первые лица ЕС пытались дозвониться до Минска
Политик Андрей Дмитриев отреагировал на упрек главы белорусского МИДа в адрес европейских партнеров.
фото с сайта ont.by
Накануне министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала СТВ сообщил, что глава МИД Польши Збигнев Рау отказался от двусторонних переговоров с ним.
Белорусский дипломат заявил, что «это является показателем того, каким образом некоторые страны хотят решать возникшие международные проблемы».
Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев отреагировал на слова Макея.
– Министр иностранных дел, который в интервью рассказывает, что с ним отменили встречу «а обсудить есть что», де-факто, признаёт, что коммуникация с Западом практически полностью остановлена. И открытая, и скрытая. Странно, что министр совершенно забыл, как в прошлом году первые лица ЕС пытались дозвониться до Минска, но трубку никто не снял, – написал Дмитриев. – Так что «длинные гудки» на той стороне сегодня в ответ на призывы белорусского МИДа – это не сюрприз, а прямой итог политики. И пока её не изменят, на «звонки» нашего МИДа будет вежливо отвечать автоответчик. «Please call back later…»
Известно, что в августе 2020 года канцлер ФРГ Ангела Меркель звонила в Минск, но Александр Лукашенко не стал с ней разговаривать.
20:33 28/09/2021
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