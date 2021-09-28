Накануне министр иностранных дел Владимир Макей в эфире телеканала СТВ сообщил, что глава МИД Польши Збигнев Рау отказался от двусторонних переговоров с ним.





Белорусский дипломат заявил, что «это является показателем того, каким образом некоторые страны хотят решать возникшие международные проблемы».





Андрей Дмитриев Экс-кандидат в президенты отреагировал на слова Макея.





– Министр иностранных дел, который в интервью рассказывает, что с ним отменили встречу «а обсудить есть что», де-факто, признаёт, что коммуникация с Западом практически полностью остановлена. И открытая, и скрытая. Странно, что министр совершенно забыл, как в прошлом году первые лица ЕС пытались дозвониться до Минска, но трубку никто не снял, – написал Дмитриев. – Так что «длинные гудки» на той стороне сегодня в ответ на призывы белорусского МИДа – это не сюрприз, а прямой итог политики. И пока её не изменят, на «звонки» нашего МИДа будет вежливо отвечать автоответчик. «Please call back later…»





Известно, что в августе 2020 года канцлер ФРГ Ангела Меркель звонила в Минск, но Александр Лукашенко не стал с ней разговаривать.



