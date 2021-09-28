КГБ сообщил об убийстве сотрудника и "лица, который мог быть причастен к террористической деятельности"
По неофициальной информации, в сотрудника КГБ стрелял 32-летний программист Андрей Зельцер. Убийство попало на видео
фото носит иллюстративный характер, pixabay.com
Во время "отработки адресов лиц, причастных к террористической деятельности", был смертельно ранен сотрудник КГБ. Ответным огнем был убит и тот, кто стрелял из ружья, сообщает ведомство.
"В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.
Ответным огнем преступник был уничтожен.
Сотрудник от полученных ран скончался.
Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Проводятся неотложные следственные действия", - говорится в официальном сообщении КГБ.
По неподтвержденной информации убитый "особо опасный преступник" был айтишником. Как сообщает радио Свабода, снова-таки по неофицальной информации, убитый был сотрудником EPAM Systems.
На видео также видно, что в квартире была и женщина. Что с ней, не сообщается.
Как отмечает Новая газета, видео перестрелки, на котором видна съемка и со стороны стрелка, и со стороны сотрудников КГБ смонтировано. Подлинность видеозаписи не подтверждена, а моменты ранений на записи не запечатлены.
Нашей ниве стало известно, кто стрелял в кагэбэшника: 32-летний программист Андрей Зельцер. Его узнали на видео друзья. Он действительно является сотрудником EPAM Systems.
Как рассказали соседи, Андрей жил вместе с женой в ее квартире. Растили маленького сына, ученика начальных классов. Где находился малыш во время стрельбы, неизвестно.
Радио Свабода сообщает, что возле подъезда, где вероятно все произошло, дежурят несколько человек в штатском
Белорусский партизан
20:22 28/09/2021
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