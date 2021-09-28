Во время "отработки адресов лиц, причастных к террористической деятельности", был смертельно ранен сотрудник КГБ. Ответным огнем был убит и тот, кто стрелял из ружья, сообщает ведомство.





"В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.





Ответным огнем преступник был уничтожен.

Сотрудник от полученных ран скончался.

Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Проводятся неотложные следственные действия", - говорится в официальном сообщении КГБ.



По неподтвержденной информации убитый "особо опасный преступник" был айтишником. Как сообщает радио Свабода, снова-таки по неофицальной информации, убитый был сотрудником EPAM Systems.









На видео также видно, что в квартире была и женщина. Что с ней, не сообщается.





Как отмечает Новая газета, видео перестрелки, на котором видна съемка и со стороны стрелка, и со стороны сотрудников КГБ смонтировано. Подлинность видеозаписи не подтверждена, а моменты ранений на записи не запечатлены.





Нашей ниве стало известно, кто стрелял в кагэбэшника: 32-летний программист Андрей Зельцер. Его узнали на видео друзья. Он действительно является сотрудником EPAM Systems.













Как рассказали соседи, Андрей жил вместе с женой в ее квартире. Растили маленького сына, ученика начальных классов. Где находился малыш во время стрельбы, неизвестно.





Радио Свабода сообщает, что возле подъезда, где вероятно все произошло, дежурят несколько человек в штатском











