Артем Шрайбман не уверен, что благодаря изменениям в Конституцию Лукашенко удастся удержать власть.





— Это одна из его целей. Лукашенко сам проговорил, что наша задача — не допустить «этих вот» к власти. Занятно, как они пропишут это в Конституции? — задался вопросом аналитик в эфире Еврорадио . — Уже даже шутки на эту тему появились: запретить людям с фамилиями Бабарико и Тихановский выдвигаться в президенты или что-то подобное.





В принципе, они по этому пути начали идти давно, судя по проекту Конституции, который опубликовал Воскресенский. Например, запретить выдвигаться в президенты людям, у кого был иностранный вид на жительство. А это довольно огромный кусок белорусских политических эмигрантов. Могут еще ввести какие- либо ограничения. Например, что-то вроде люстрации наоборот, запретив людям, осужденным по политическим статьям, вообще выдвигаться на избирательные посты. Вариантов множество.





При этом Шрайбман уверен, что ни одно из ограничений не сможет обеспечить какие-либо гарантии в будущем.





— Все варианты довольно наивные, потому что пока у власти Лукашенко и пока его система работает, абсолютно не важно, что прописано в Конституции. Все держится на политическом контроле за избирательной системой, которая никого и так не пропустит.





Когда к власти придет кто-то после Лукашенко, даже человек, прошедший через все сито, он может начать вести абсолютно другую политику и дистанцироваться от всего того, что делал Лукашенко, если правление Лукашенко будет восприниматься как то, что завело страну в кризис, и новый человек просто вынужден будет из этого кризиса выбираться, — объясняет аналитик.





Шрайбман считает несостоятельными и попытки принять законы о каких-либо гарантиях для первого президента.





— Наивно сейчас прописывать себе гарантии в Конституцию. Если в обществе, в политической элите будет запрос на то, чтобы эти гарантии нарушить, и, например, судить Лукашенко за что-то, то на изменения Конституции пойдут. Здесь просто попытки уцепиться за слабые страховки на будущее.





Не факт, что они сохранятся даже с Кочановой на посту президента! Когда у тебя появляются полномочия, когда на тебя номенклатура начинает смотреть, как на центр принятия решений, когда на тебя начинает смотреть Россия, начинается интересная динамика.





То, что, например, происходило у Медведева и Путина в 2008-2012 годах, когда Медведев был президентом России. Вокруг одного чиновника начинают формироваться какие-то группы влияния и союзники и вокруг другого, и они пытаются указывать друг на друга, как на источник проблем. Рано или поздно это приводит к тому, что начинаются конфронтации, — говорит Шрайбман.





Он полагает, что у Лукашенко мало шансов назначить себе преемника и избежать проблемы двоевластия.





— Поэтому мы и не слышим ничего, как они пытаются решить эту проблему — с ВНС и двоевластием. Лукашенко уже несколько раз повторил, что не должно быть двоевластия, но ВНС должно сдерживать будущего президента. Для меня это противоречие, это просто горячий лед, это несовместимые желания.





Видимо, и Конституционная комиссия ничего не смогла с этим придумать, потому что в очередной раз, по словам руководителя этой комиссии, принесла Лукашенко проект на доработку.





В этом основная загвоздка. В настолько персоналистской системе, в политической культуре, в которой ты сам своими руками десятилетиями отучивал людей от того, что такое издержки и противовесы, что такое институты, ты не можешь взять и по щелчку пальцев создать институты, которые будут гарантировать твою безопасность и твое влияние, и надеяться, что после твоего ухода из кресла это влияние каким-то магическим образом эти институты тебе обеспечат.





На самом деле, может получиться совершенно иначе, и все эти институты, которые работали все время на тебя, довольно быстро переориентируются на нового президента. А затем, учитывая склонность Лукашенко к такому микро-менеджменту, когда он рассказывает рабочим, как гайки прикручивать, дояркам — как доить и т.д., начнут происходить конфликты.





Лукашенко просто не выдержит отдельной автономной политики нового президента и его команды, а она в таком случае практически неизбежна. Потому что, чем дальше воспроизводить политику Лукашенко и его подходы, тем больше страна будет погружаться в кризис. Я не знаю, какой второй президент захочет ассоциироваться с погружением страны на дно, — сказал Артем Шрайбман.



