Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев высказал надежду на то, что до конца 2021-го года президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят 28 союзных программ, которые 10 сентября уже одобрили главы правительств обеих стран. Такое мнение Мезенцев высказал на конференции, приуроченной 30-летию СНГ, транслирует ТАСС.





Мезенцев сказал, что до конца года должно пройти заседание Высшего госсовета Союзного государства.





- Мы ожидаем, что президенты наших стран Владимир Путин и Александр Лукашенко определят единую политику по десяткам направлений, - пояснил он.





И перечислил: промышленное, таможенное, налоговое, сельскохозяйственное и научное исследовательское направления политики союзных программ.





Также госсекретарь Союзного государства пояснил, что благодаря союзным программ будут объединены потенциалы Беларуси и России в «пользу большей конкурентоспособности».





Напомним, главы правительств России и Беларуси 10 сентября в Минске одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения.