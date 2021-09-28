"Каждый должен заниматься своим делом. Никто не должен давить на президента, "подмять" президента под себя - этого быть не должно", - подчеркнул Лукашенко. Он также отреагировал на разговоры о том, что он якобы может занять пост председателя ВНС и в этом статусе определять, кто будет президентом.





По его словам, даже если он возглавит ВНС, то определяться с кандидатурой нового президента будет только народ. "Как мы определим по Конституции - так будет избираться президент", - подчеркнул Лукашенко.





Всебелорусское народное собрание, периодичность которого планируется прописать в новой Конституции, могут сделать ежегодным. По мнению Лукашенко, раз в пять лет необходимо проводить основное фундаментальное собрание, где будут определены перспективы на пятилетку. Он считает целесообразно проводить и ежегодные ВНС, "чтобы проконтролировать ситуацию, как выполняются пятилетние решения, как действуют органы власти".





Численность ВНС эксперты предлагают сократить до 500-600 человек (ранее было около 2,5-3 тыс.). Лукашенко эту идею не поддержал: "Сегодня мы хотим Всебелорусское народное собрание сократить до 500 человек. Если посмотреть с этой позиции, это правильно? Наверное, не очень. Тем более это же не постоянно работающий орган".





Иллюстрация: telegraf.by





Кроме того, в ответ на просьбу члена комиссии Владимира Басько, генерального директора научно-технологической ассоциации "Инфопарк", остаться в роли "гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира в нашей стране" Лукашенко заявил: "Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!" Цитирует smartpress.by



