В Германии завершились парламентские выборы. По последним данным, победу одержала Социал-демократическая партия, которая набрала 25,7% голосов. У христианских демократов — 24,1%.





Независимые аналитики считают, что новая коалиция, которая может сформироваться в Германии, будет жестче вести себя с диктаторскими режимами, в том числе — и с белорусским.





Главный претендент на пост канцлера Германии — Олаф Шольц — открыто выступал с критикой Лукашенко. В августе 2020 года на сайте газеты Bild Шольц заявил, что он, как и демонстранты в Беларуси, считает отставку Лукашенко неизбежной. Вот его высказывания:





«Думаю, что тот, кто так обходится со своим народом, потерял всякое право на легитимное управление страной»,





— отметил Шольц, добавив, что последнее слово, однако, должно оставаться за белорусами.





«У Лукашенко нет поддержки большинства населения. Если все будет развиваться по демократическим правилам, Лукашенко не сохранит свой пост. Мы не приемлем то, что там (в Беларуси. — Ред.) происходит. Это ужасный диктатор».





«Необходимо дать Лукашенко понять, что так дело не пойдет и что его действия не сойдут ему с рук».

Частное мнение или партийное?

Ранее в материале о том, как отреагировал Запад на приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку, мы цитировали сопредседателя Социал-демократической партии Германии Заскию Эскен.









Она уверена, что «на диктатуры,





в которых попираются права человека, нужно оказывать давление дипломатическими средствами, а также вводить против них санкции».





Что касается других немецких политиков, то довольно жестко высказывалась Клаудиа Рот, зампредседателя бундестага и сопредседатель партии зеленых, набравшей около 15% голосов и ставшей третьей по значимости силой в немецком парламенте. По ее словам, «политическое давление на Минск также включает ужесточение режима санкций со стороны Евросоюза и, наконец, создание в ЕС надежной гавани для преследуемых белорусских оппозиционеров».





Депутат бундестага от Свободной демократической партии Рената Альт предлагала значительно ужесточить санкции против режима Лукашенко и особенно против его окружения, потому что, по ее словам, «европейцам должно быть ясно: диалог с Лукашенко невозможен». (Источник цитат — DW)

«Германия — ядро Евросоюза»

Чего ждет от Германии официальный Минск? В начале июля, комментируя выпады белорусской пропаганды в адрес Германии, отсылающие к образам Второй мировой войны, аналитик Игорь Тышкевич отмечал:





«Германия не первый раз рисуется как враг, и этому есть причины, кроме ассоциаций со Второй мировой. Германия — ядро Евросоюза. В этом году заканчивается срок Ангелы Меркель на посту федерального канцлера. Перед новыми немецкими выборами официальный Минск пытается сыграть на внутринемецких противоречиях среди политиков, доказать, что Меркель сделала несколько ошибок. Это не приведет к изменению позиции Германии сейчас, но может привести к тому, что немецкие лидеры с большим интересом будут реагировать на предложения официального Минска о том, как дальше существовать вместе».



