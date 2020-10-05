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На силовиков деньги есть, а на новые выборы – нет

В начале сентября три председателя официально зарегистрированных политических партий написали коллективное обращение в Центризбирком.

На силовиков деньги есть, а на новые выборы – нет
Политики просили сообщить дату, когда будут назначены новые выборы в Палату представителей, пишет Народная воля.

«С момента начала работы VII сезона Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь умерли два депутата: Писаник Леонид Федорович (Полесский округ №43, умер 05.10.2020) и Лавриненко Игорь Владимирович (Березинский округ №61, умер 14.05.2021), – написали председатели Белорусской партии «Зеленые», Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и Белорусской партии левых «Справедливый мир» в своем коллективном обращении в Центризбирком. – Таким образом, избиратели в округах №43 и №61 остались без своих представителей в нижней палате белорусского парламента».

И действительно, почему не назначают новые выборы в данных округах?

Вот какой ответ на днях получил председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук от секретаря Центризбиркома Елены Дмухайло:

«Часть первая статьи 88 Избирательного кодекса Республики Беларусь, на которую Вы ссылаетесь в обращении, не содержит слов «должны быть проведены», а только указывает на государственный орган, который правомочен назначать новые выборы в случае выбытия депутата и на временные рамки такой избирательной кампании. 
Ранее выборы депутатов вместо выбывших проводились одновременно с другими выборами, что обусловлено отсутствием бюджетного финансирования на эти цели в 
другое время.

Также отмечаем, что парламент является общенациональным представительным органом, и граждане для реализации своих интересов вправе обращаться непосредственно в Палату представителей, любую комиссию Палаты и к любому депутату».

«На силовиков деньги есть, а на новые выборы – нет, – комментирует Дмитрий Кучук. – И это при том, что в этом году в бюджет заложено финансирование местных выборов».
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