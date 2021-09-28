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В Хорватии противники вступления страны в еврозону хотят провести на эту тему референдум

Консервативная парламентская партия "Хорватские суверенисты", выступающая против вступления страны в зону евро, 24 октября намерена приступить к сбору подписей для организации общенационального референдума по этому вопросу.

Об этом сообщил на пресс-конференции депутат парламента от этой партии Мариян Павличек.

"Вступление Хорватии в еврозону является очень важным вопросом, относительно которого может решать исключительно хорватский народ в ходе референдума", - подчеркнул Павличек, уточнив, что сбор соответствующих подписей для организации плебисцита начнется 24 октября, цитирует ТАСС.

"Хорватские суверенисты" начали реализацию инициативы под названием "Защитим хорватскую куну" в конце июля. К ней уже присоединился ряд общественных организаций и деятелей.

Согласно ожиданиям премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, страна может интегрироваться в зону евро к 1 января 2023 года.
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