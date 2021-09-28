



В российском телеграм-канале «Незыгарь», близком к кремлевским коридорам, написали о «результате Сочинской поездки» Лукашенко, о «развитии ситуации по мигрантам».

«Тема будет закрыта»

«В Беларуси, как сообщают местные источники, находится около 8 тысяч мигрантов. Ситуация вызывает серьёзную озабоченность в Москве, — заявили российские анонимы. — Несколько десятков исламистских боевиков проникли в Беларусь и были задержаны на территории сопредельных государств. В приграничных с Польшей районах, где осели мигранты, местные жители опасаются выходить на улицу. Зафиксированы грабежи, изнасилования, драки».





«Незыгарь» также написал, что «на экстренном совещании Лукашенко потребовал от МВД взять на учет всех мигрантов и быть готовым к их высылке из страны». И заявил: ожидается, что «к 15 октября тема с мигрантами будет закрыта».





«Переговоры в Сочи»

А 25 сентября российский телеграм-канал «Незыгарь», приближенный к чиновникам в Кремле заявил, что «Лукашенко в воскресенье [26 сентября] приглашен на парад пилотов и Церемонию открытия «Формулы 1».





Со ссылкой на источники «Незыгарь» написал, что «Лукашенко получил от президента [РФ] приглашение прибыть в Сочи во время телефонного разговора», а «переговоры с Лукашенко было поручено провести Патрушеву».





«По слухам, Лукашенко в Сочи хотел бы встретиться с Мазепиным и урегулировать конфликт. Кроме того, в графике у Лукашенко в Сочи встреча с гостями из Эмиратов и Катара, прибывшими на «Формулу 1», — написали российские анонимы.





Напомним, по данным Flightaware cамолет Лукашенко «Борт № 1» (EW-001PB) вечером 26 сентября вернулся из Сочи в Минск. Однако официально неизвестно, кто именно был на борту — ни пресс-служба, ни госСМИ, ни телеграм-канал «Пул Первого» не комментировали информацию.





Российское агентство «РИА-Новости» назвало поездку в Сочи «частным визитом» — «отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию».





Что говорил Лукашенко о ситуации с мигрантами?

27 сентября Лукашенко собрал силовиков по ситуации на границе с Евросоюзом. Он назвал то, что происходит, «гуманитарной катастрофой» и упомянул о «проблемах с обороной».





«Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Ввели чрезвычайное положение соседи и никого туда не пускают. Чтобы никто не знал, как там умирают люди», — передает его слова пресс-служба.





Кроме этого Лукашенко заявил, что «ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью».