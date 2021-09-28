"Обсуждался также вопрос, который не нашел единых подходов на заседаниях Конституционной комиссии, связанный со статьей 24 Конституции, которая предусматривает возможность применения смертной казни.





Сегодня позиция Конституционной комиссии, что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум (по новой редакции Конституции, который планируется провести не позже февраля 2022 года. - ИФ).





В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем", - сказал Миклашевич. Его цитирует госагентство БелТА во вторник.





По словам главы КС, ставить вопрос сегодня об отмене смертной казни, изменении порядка ее применения признано нецелесообразным.





"Поскольку это вопрос очень чувствительный. Он рассматривался уже на референдуме в 1996 году. И для проведения специального референдума требуется соответствующая работа, социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения", - пояснил Миклашевич.





Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь. Приговор суда о смертной казни приводится в исполнение через расстрел.





Родственникам смертников не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родным для захоронения, а место их захоронения не сообщается.