Об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Грузия online.





Вечером 27 сентября Саакашвили опубликовал видеообращение, в котором заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября. Свое намерение лететь в Грузию он объяснил местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны".





Также он призвал граждан Грузии после закрытия участков для голосования выйти на центральные площади своих городов, чтобы "вместе защитить завоеванную победу".





"Решается судьба Грузии, вопрос быть или не быть. Я не буду наблюдать за процессом со стороны. Взял билет на вечер 2 октября, чтобы быть с вами в Тбилиси и защитить вместе с вами ваше волеизъявление, принять участие в спасении Грузии", – заявил Саакашвили.





Также он показал купленный билет на рейс Киев – Тбилиси.





Премьер Грузии отреагировал на планы Саакашвили лететь в Тбилиси: Арестуют в ту же минуту

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили отреагировал на данное намерение экс-президента, заявив, что как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – в ту же минуту его арестуют и доставят в тюрьму.





"Допустим, он прилетел вечером, что должно произойти? Никто на свете не сможет помешать исполнению закона. Те, кто попытаются – попадут в тюрьму. Мы гарантируем это именем закона и государства. Второе, что я хочу сказать, это то, что Саакашвили осужден, он заслуживает тюрьмы, он совершил непоправимые ошибки и нанес большой ущерб нашей стране", – сказал Гарибашвили.





28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.





Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили.





В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.