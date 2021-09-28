Вам подарок: уже завтра Еврокомиссия может запретить въезд в ЕС чиновникам и олигархам Лукашенко
Европейская комиссия готовит остановку визового кодекса ЕС для людей, связанных с режимом Лукашенко. Решение может быть принято уже завтра.
Завтра Европейская комиссия предложит приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с беларуским режимом, сообщает журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
Людям из окружения Лукашенко перестанут выдавать визы либо вовсе запретят въезд в ЕС.
15:29 28/09/2021
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