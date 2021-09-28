+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Вам подарок: уже завтра Еврокомиссия может запретить въезд в ЕС чиновникам и олигархам Лукашенко

Европейская комиссия готовит остановку визового кодекса ЕС для людей, связанных с режимом Лукашенко. Решение может быть принято уже завтра.

Завтра Европейская комиссия предложит приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с беларуским режимом, сообщает журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



Людям из окружения Лукашенко перестанут выдавать визы либо вовсе запретят въезд в ЕС.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]