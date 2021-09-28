



Ранее сообщалось, что в помещении пекарни, где работает Виктор Бабарико, высокая температура и недостаточная вентиляция. Несмотря на обращение защиты, проблема не решена, что означает сохранение неадекватных для здоровья человека условий.





Теперь же стало известно, что Виктору Дмитриевичу запретили делать физические упражнения во время официальных десятиминутных перерывов.





Такой запрет явно выходит за пределы полномочий должностных лиц, не основан на праве и создает условия для ухудшения самочувствия. Это совершенно неприемлемо.





Также за прошлую неделю не передали ни одного письма. Несмотря на все это Виктор Дмитриевич передает всем привет, ждет писем и будет рад всем ответить, пишет телеграм-канал Виктора Бабарико.





Виктор Бабарико, ИК-1, Новополоцк.



