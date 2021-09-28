СКР возбудил дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении российского оппозиционера Алексея Навального и нескольких его сторонников.





Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (данная организация выполняет функции иностранного агента, а также является экстремистской и ее деятельность на территории России запрещена).