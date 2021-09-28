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Как знакомо! На Навального и его соратников завели дело об экстремистском сообществе

Против Навального и его соратников в России возбудили дело об экстремистском сообществе

        
СКР возбудил дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении российского оппозиционера Алексея Навального и нескольких его сторонников. 

Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (данная организация выполняет функции иностранного агента, а также является экстремистской и ее деятельность на территории России запрещена).
Источник: kommersant.ru
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