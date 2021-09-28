



Около 12:00 на рабочем месте был задержан Дмитрий Койро — электромонтер завода "Полимир". Его увезли домой для проведения обыска.





Также задержан и доставлен на допрос машинист насосов установки риформинга №5 ОАО "Нафтан" Сергей Плиговка. Дома у него прошел обыск, Плиговка — участник забастовки на "Нафтане".





Накануне задерживали инженера-конструктора "Нафтана" Александра Болонкина. Он заместитель председателя ячейки Белорусского Независимого профсоюза на предприятии. По данным правозащитников, сегодня Болонкин уже на свободе.





Силовики задерживают активистов на предприятиях. Они расследуют "дело Рабочего движения", участникам которого инкриминируют измену государству. Некоторых задержанных уже начали выпускать.