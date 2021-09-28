На свободу вышли два задержанных по "делу Рабочего движения"
На свободу вышли два человека, задержанные по "делу Рабочего движения", сообщают правозащитники "Весны".
Это сотрудник "Гродно-Азота" Андрей Башан, задержанный после ночной смены 23 сентября в цехе "Аммиак-3", и сотрудник "Химволокна" Вадим Ефименко.
Ранее сообщалось, что они попали в СИЗО КГБ.
КГБ завел уголовное дело против участников забастовочного движения и независимых профсоюзов по ст. 356 Уголовного кодекса (измена государству). Сообщалось, что по этому делу задержали 13 человек.
14:50 28/09/2021
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