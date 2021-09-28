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Лукашенко заявил о недопущении оппонентов к власти

Текст новой редакции Конституции должен учитывать опыт прошлого года, считает глава правящего режима



Он заявил, что в Конституции нужно учитывать уроки событий прошлого года, «когда оппоненты пытались фактически разрушить страну».

"Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас… Уничтожат страну! Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям", - заявил глава властной вертикали.

Он обсудил представленный ему проект новой Конситуции. В проекте по-прежнему заложено перераспределение полномочий президента, парламента и правительства. Также будет установлен конституционный статус Всебелорусского народного собрания и Центризбиркома.

Лукашенко сделал несколько замечаний по поводу содержания проекта:

не прописаны действия органов власти после принятия Конституции;
не указано, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание;
неясно, как будет работать Уполномоченный по правам человека;
не предусмотрены декреты — как следствие, непонятно, что будет с уже изданными;
не прописан механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента.

И также подтвердил срок проведения референдума: «не позднее февраля будущего года».
Источник: Thinktanks.by
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