







Он заявил, что в Конституции нужно учитывать уроки событий прошлого года, «когда оппоненты пытались фактически разрушить страну».





"Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас… Уничтожат страну! Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям", - заявил глава властной вертикали.





Он обсудил представленный ему проект новой Конситуции. В проекте по-прежнему заложено перераспределение полномочий президента, парламента и правительства. Также будет установлен конституционный статус Всебелорусского народного собрания и Центризбиркома.





Лукашенко сделал несколько замечаний по поводу содержания проекта:





не прописаны действия органов власти после принятия Конституции;

не указано, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание;

неясно, как будет работать Уполномоченный по правам человека;

не предусмотрены декреты — как следствие, непонятно, что будет с уже изданными;

не прописан механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента.



