Лукашенко заявил о недопущении оппонентов к власти
Текст новой редакции Конституции должен учитывать опыт прошлого года, считает глава правящего режима
Он заявил, что в Конституции нужно учитывать уроки событий прошлого года, «когда оппоненты пытались фактически разрушить страну».
"Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас… Уничтожат страну! Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям", - заявил глава властной вертикали.
Он обсудил представленный ему проект новой Конситуции. В проекте по-прежнему заложено перераспределение полномочий президента, парламента и правительства. Также будет установлен конституционный статус Всебелорусского народного собрания и Центризбиркома.
Лукашенко сделал несколько замечаний по поводу содержания проекта:
не прописаны действия органов власти после принятия Конституции;
не указано, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание;
неясно, как будет работать Уполномоченный по правам человека;
не предусмотрены декреты — как следствие, непонятно, что будет с уже изданными;
не прописан механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента.
И также подтвердил срок проведения референдума: «не позднее февраля будущего года».
Источник: Thinktanks.by
13:12 28/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение