Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Основного закона и добавить 14 новых
Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Основного закона, добавить 14 новых и исключить 3 статьи, сообщил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич во вторник, сообщает БелТА.
В частности, предлагается сохранить президентскую форму правления, уточнив функции, полномочия президента, парламента, правительства. Установить конституционный статус Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия.
В то же время, не выработаны пока единые подходы по трем основным блокам.
Первое - это состав и порядок формирования Всебелорусского народного собрания. Большинство членов комиссии полагает, что в состав ВНС должны входить президент, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, областных и Минского городского Совета депутатов, а также Президент, прекративший исполнение полномочий, - пожизненно. Всего 585 членов.
По поводу избрания других делегатов ВНС единых подходов не выработано.
Также не удалось прийти к одному решению по вопросу применения смертной казни. Комиссия признала пока нецелесообразно вносить изменения в статью 24, так как для этого требуется проведение специального референдума. "Вместе с тем некоторыми членами Конституционной комиссии предлагается отменить смертную казнь или изменить порядок ее применения", - отметил Миклашевич.
В числе нерешенных вопросов остались поправки в статью 69 о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты. Конституционная комиссия признала целесообразным сохранить это конституционное положение. Вместе с тем некоторыми членами предлагается исключить это право.
13:05 28/09/2021
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