В частности, предлагается сохранить президентскую форму правления, уточнив функции, полномочия президента, парламента, правительства. Установить конституционный статус Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия.





В то же время, не выработаны пока единые подходы по трем основным блокам.





Первое - это состав и порядок формирования Всебелорусского народного собрания. Большинство членов комиссии полагает, что в состав ВНС должны входить президент, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, областных и Минского городского Совета депутатов, а также Президент, прекративший исполнение полномочий, - пожизненно. Всего 585 членов.





По поводу избрания других делегатов ВНС единых подходов не выработано.





Также не удалось прийти к одному решению по вопросу применения смертной казни. Комиссия признала пока нецелесообразно вносить изменения в статью 24, так как для этого требуется проведение специального референдума. "Вместе с тем некоторыми членами Конституционной комиссии предлагается отменить смертную казнь или изменить порядок ее применения", - отметил Миклашевич.





В числе нерешенных вопросов остались поправки в статью 69 о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты. Конституционная комиссия признала целесообразным сохранить это конституционное положение. Вместе с тем некоторыми членами предлагается исключить это право.



